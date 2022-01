La Banque des Territoires va financer l’installation de bornes de recharge électriques dans les copropriétés Développement durable | 13.01.22

Déjà engagée dans la transition écologique, et dans la mobilité électrique, la Banque des Territoires décide d’aller encore plus loin et crée Logivolt Territoires, un dispositif qui financera l’installation de bornes de recharge électriques dans les copropriétés. Près de 125 000 points de recharges devraient être déployés sur le territoire d’ici à 2024.

Souvent, les copropriétés sont réfractaires à l’idée d’installer des bornes de recharge électriques que seuls les conducteurs de véhicules électriques exploiteraient, alors que les coûts d’installation seraient assumés par l’ensemble des copropriétaires. Partant de ce constat, la Banque des Territoires, filiale de la Caisse des dépôts, a décidé de lancer Logivolt Territoires. Créée dans le cadre de son Plan Climat, cette filiale proposera désormais aux copropriétés privées de financer (en déduisant les subventions) l’installation électrique collective nécessaire au raccordement de bornes de recharge de véhicules dans leurs parkings. « Le coût d'installation des bornes de recharge sera en définitive supporté par les conducteurs de véhicules électriques intéressés », souligne la Banque. Plusieurs avantages Logivolt Territoires offre une solution pérenne pour les copropriétés en prenant à leur place le risque temporel quant au rythme auquel les résidents utiliseront un véhicule électrique et voudront disposer d’une borne de recharge sur leur place de parking. De plus, ce nouveau dispositif permettra de faciliter la décision des assemblées générales de copropriétés quant à l’installation d’une infrastructure électrique collective. Ce dernier validera également l’éligibilité de chaque devis réalisé pour les copropriétés privées. Grâce a la mise en place de partenariats avec des installateurs, chaque propriétaire paiera désormais une quote-part et financera ainsi sa propre borne. Par ailleurs, Logivolt Territoires reste le propriétaire de l'infrastructure jusqu'au raccordement de 20 % des places de parking, et la copropriété ne peut la racheter avant 3 ans. Concrétement, cette initiative de la Banque des Territoires contribue à rendre les moyens de transports en France moins émetteurs de gaz à effets de serre, moins polluants et à améliorer la qualité de l’air. « Fidèle à son ambition d’accompagner la transition écologique et énergétique, Logivolt Territoires accentue encore les actions de la Banque des Territoires au service du logement et de la mobilité durables et de la dépollution des villes », a commenté Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires. Avec plus de 150 millions d’euros mobilisés, Logivolt Territoires a pour ambition de déployer près de 125 000 points de recharges dans plus de 16 000 copropriétés privées sur l’ensemble du territoire, d’ici à 2024. Marie Gérald Photo de Une : ©AdobeStock

