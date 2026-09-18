Les meilleures SCPI en 2026 : rendement, frais, risques… les critères à comparer

À savoir avant d'investir en SCPI

Pour commencer, il faut comprendre que la SCPI reste un placement immobilier soumis à des risques. Et au delà d'identifier les meilleures scpi du marché avec des plateformes comme France SCPI, il convient aussi de garder à l'esprit quelques principes :

Une SCPI permet d'accéder indirectement à un patrimoine immobilier diversifié, sans assurer soi-même sa gestion quotidienne, et non de façon directe

Les revenus sont distribués sous forme de dividendes, et peuvent être réguliers, mais ils ne sont jamais garantis

Le capital investi n'est pas garanti, et la valeur des parts peut diminuer

La revente des parts peut demander de trouver une contrepartie et même prendre plusieurs mois

L'investissement doit être envisagé sur le long terme, avec un horizon généralement recommandé d'au moins 10 ans

Quels critères comparer pour choisir une SCPI ?

Le choix d'une SCPI ne doit pas seulement reposer sur le rendement affiché, mais sur plusieurs indicateurs qui permettent de mieux apprécier la performance, la stratégie et la solidité d'un véhicule.

Le rendement et la performance globale

Le premier indicateur à analyser est le Taux de Distribution (TD), correspond aux dividendes versés sur une année pour une part en pleine jouissance, rapportés au prix de la part au 1er janvier de cette même année. Cela permet donc de comparer les revenus distribués par différentes SCPI, mais cela reste exprimé brut de fiscalité.

Depuis cette année, la Performance Globale Annuelle (PGA) apporte une vision complémentaire. Elle prend en compte les revenus distribués, ainsi que l'évolution de la valeur de la part sur une période donnée.

La solidité du patrimoine

Le rendement doit ensuite être replacé dans le contexte du patrimoine immobilier détenu par la SCPI. Parmi les indicateurs notables, le taux d'occupation financier aide à apprécier l'occupation des immeubles et leur capacité à générer des loyers.

Les frais d'investissement

Enfin, les frais restent un autre critère de comparaison à prendre en compte, à commencer par les frais de souscription. Si le marché compte désormais des SCPI sans frais de souscription, vous devez examiner attentivement l'ensemble des conditions, plutôt que de vous concentrer sur un seul type de frais.

Classement des meilleures SCPI en 2026

Le classement suivant repose sur les critères ci-dessus, mais leurs performances doivent néanmoins être interprétées avec prudence. En effet, rappelons qu'un rendement élevé sur un exercice ne garantit pas son maintien dans les années suivantes.

Wemo One : la meilleure SCPI pour rechercher un rendement élevé

Créée en 2024 par Wemo REIM, Wemo One occupe la première position du classement 2026 avec un TD 2025 de 15,27%. Elle comptait près de 5 000 associés et affichait une capitalisation supérieure à 120 millions d'euros au 31 mars 2026. Toutefois, son principal point de vigilance reste son jeune âge, et sa performance doit encore se confirmer dans le temps.

Reason : une alternative pour privilégier une SCPI récente

Gérée par MNK Partners, Reason arrive deuxième avec un TD 2025 de 12,90%. Pour son premier exercice complet, elle affiche également une PGA de 13,90%, grâce notamment à une revalorisation de 1% du prix de part en fin d'année 2025. Sa stratégie repose sur l'analyse des cycles, ainsi que sur l'identification de marchés considérés comme porteurs. Là encore, sa courte ancienneté invite à surveiller sa capacité à maintenir son niveau de distribution.

Iroko Atlas : la meilleure SCPI sans frais de souscription

De son côté, Iroko Atlas affiche un TD 2025 de 9,41% et se distingue par son modèle sans frais de souscription. La SCPI est gérée par Iroko, également à l'origine d'Iroko Zen, et développe une stratégie diversifiée en Europe. Avec une capitalisation de 120 millions d'euros au 31 mars 2026, elle a connu une collecte importante en quelques mois, malgré un historique limité.

MomenTime : une alternative pour investir dans une stratégie européenne

MomenTime, gérée par Arkéa REIM, se classe quatrième avec un TD 2025 de 9,25%. Cette SCPI possède un positionnement européen et une capitalisation de 45,1 millions d'euros au 31 décembre 2025. Malgré sa jeunesse, elle bénéficie aussi de toute l'expérience de sa société de gestion, à l'origine de Transitions Europe.

Sofidynamic : la meilleure alternative portée par une société de gestion historique

Avec un TD 2025 de 9,04%, Sofidynamic occupe la cinquième place. Elle se distingue des quatre premières SCPI de ce classement par l'ancienneté de sa société de gestion, Sofidy, qui est présente depuis plus de 40 ans. Son modèle de frais hybride et son positionnement européen se présentent comme des éléments différenciants, avec une capitalisation qui atteignait 212 millions d'euros au 31 mars 2026 et une PGA 2025 qui dépassait 14%.