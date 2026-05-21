Bluebeam Max : des workflows AEC plus intelligents grâce à l’IA et à l’automatisation
Bluebeam Max révolutionne les workflows AEC avec IA, automatisation et collaboration connectée pour des projets plus efficaces et mieux maîtrisés.
Vers une nouvelle génération de workflows AEC
Dans un secteur AEC en constante évolution, les entreprises doivent livrer plus vite, avec plus de précision et moins de ressources. Pourtant, malgré la généralisation des outils numériques, une grande partie des workflows repose encore sur les documents PDF : plans, révisions, rapports de chantier ou demandes d’information.
Traditionnellement statiques, ces documents deviennent aujourd’hui un levier stratégique. C’est dans ce contexte que s’inscrit Bluebeam Max, une offre qui marque une avancée majeure en intégrant intelligence artificielle, automatisation et connectivité dans les processus documentaires.
Un webinar pour découvrir les nouveautés de Bluebeam Max
Pour accompagner cette évolution, un webinar dédié aura lieu le 3 juin à 11h, afin de présenter en détail les dernières innovations de Bluebeam Max. Inscrivez-vous dès maintenant.
Ce rendez-vous sera l’occasion de découvrir comment :
- Synchronisez automatiquement vos annotations avec Revit (2D & 3D)
- Automatisez vos tâches répétitives avec l’IA (modifier, corriger, générer des rapports)
- Détectez instantanément les erreurs et incohérences
Transformez vos PDF en source d’intelligence projet
Bluebeam Max ne se contente pas d’améliorer la gestion documentaire. Il redéfinit complètement le rôle du PDF dans les projets AEC.
Annotations, commentaires, métrés ou historiques de révision peuvent désormais être exploités comme de véritables données.
L’intelligence artificielle au cœur des processus
L’intégration de l’IA permet de détecter automatiquement les écarts, identifier des incohérences et générer des insights exploitables pour réduire les risques.
Gagnez du temps grâce à l’automatisation
Bluebeam Max automatise les tâches répétitives du quotidien, permettant un gain de temps significatif et une meilleure efficacité opérationnelle.
Connecter les mondes 2D et 3D
En reliant les annotations PDF aux modèles BIM, Bluebeam Max améliore la coordination et la compréhension globale des projets.
Une collaboration fluide entre tous les acteurs
Les équipes bénéficient d’une meilleure circulation de l’information, avec des données à jour et accessibles à chaque étape du projet.
Avec Bluebeam Max, les workflows AEC entrent dans une nouvelle ère, plus intelligente, connectée et performante.
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