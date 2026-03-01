En 2025, Wienerberger vu son chiffre d’affaires augmenter et un bénéfice doubler. Le groupe annonce aussi l’acquisition du spécialiste céramique Italcer.

Dans un communiqué diffusé le 24 février, Wienerberger a présenté ses résultats pour l’année 2025.

algré le ralentissement de la construction résidentielle neuve en Europe et en Amérique du Nord, Wienerberger a enregistré un chiffre d’affaires de 4,6 milliards d’euros ( contre 4,5 milliards d’euros en 2024) et un EBITDA opérationnel d’environ 754 millions d’euros.

Le bénéfice après impôt du groupe a doublé en 2025, atteignant 168 millions d’euros, contre 84 millions en 2024. Dans le même temps, le bénéfice par action a fortement progressé, passant de 0,72 euro à 1,52 euro. Le flux de trésorerie disponible s’est établi à 474 millions d’euros, le deuxième plus élevé jamais enregistré dans l’histoire du groupe, après 417 millions l’année précédente.

Acquisition et diversification

Pour 2026, Wienerberger anticipe un contexte marqué par l’instabilité géopolitique et la volatilité macroéconomique, sans reprise structurelle de la construction résidentielle neuve et sans rebond attendu sur une grande partie des marchés. Dans ce cadre, le groupe prévoit une légère amélioration de son EBITDA opérationnel, à environ 760 millions d’euros pour l’exercice 2026. Toutefois, le premier semestre devrait être particulièrement affecté par un hiver exceptionnellement long et froid sur l’ensemble des marchés, avant une reprise attendue à partir de l’été.

Sur le plan stratégique, Wienerberger précise qu’il se concentrera en 2026 sur trois priorités : « surperformer ses marchés, générer des flux de trésorerie et diversifier sa base de revenus ».

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, Wienerberger renforce son offre de solutions de rénovation en signant un accord pour l’acquisition du groupe Italcer, producteur international de solutions céramiques avec des sites de production en Italie et en Espagne.

Italcer, spécialiste multimarque positionné sur les segments haut de gamme et luxe, génère un chiffre d’affaires annuel d’environ 350 millions d’euros. L’opération est jugée pleinement créatrice de valeur, portée par la forte marge d’EBITDA d’Italcer, supérieure à 20 %.

Le groupe se distingue par ses pratiques de durabilité, produisant des carreaux de sol et de mur avec un four 100 % électrique. De quoi séduire Wienerberger, qui a mis en service son four électrique en novembre 2024 à Uttendorf, en Autriche.

Élargissement de l'offre



À moyen et long terme, cette opération devrait permettre à Wienerberger, grâce notamment au portefeuille d’applications de façade d’Italcer, de répondre à la demande croissante de solutions pour l’ensemble de l’enveloppe du bâtiment, dès le début d’une reprise du marché.

Italcer réalise 75 % de son chiffre d’affaires à l’international et propose aux marchés du monde entier un portefeuille complet de solutions céramiques haut de gamme, allant des très petits carreaux aux grandes dalles.

Heimo Scheuch, PDG de Wienerberger, ajoute : « Wienerberger a une stratégie de croissance claire. En effet, nous renforçons notre exposition aux marchés en expansion de manière proactive. L'acquisition d'Italcer viendra en appui de cette stratégie en élargissant notre offre dans les segments de la rénovation et de la construction neuve et en améliorant notre gamme de solutions pour l'ensemble de l'enveloppe du bâtiment, notamment sur le marché des briques de parement. Par ailleurs, les innovations d'Italcer en matière de décarbonation du secteur de la céramique contribueront activement à nos ambitions de transition écologique dans l'industrie de la construction, et aideront à façonner un avenir durable pour les générations à venir. »

Le bouclage de l’opération est prévu au deuxième trimestre 2026, sous réserve de l’approbation des autorités de la concurrence et de la satisfaction d’autres conditions habituelles pour ce type de transaction.