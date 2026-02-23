Logements neufs : les commercialisations chutent au T4 2025
Publié le 23 février 2026 à 10h15, mis à jour le 23 février 2026 à 17h16, par Virginie Kroun
Le 20 février, les derniers chiffres de la commercialisation de logements neufs sont tombés. Le ministère de la Ville et du Logement estime à 15 536 le nombre d’unités réservées par des particuliers au quatrième trimestre 2025, en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO).
Cela représente 54,8 % du stock de logements neufs commercialisés, particuliers et institutionnels confondus. En évolution trimestrielle, les réservations des particuliers régressent de 5,6 % et s’observent aussi bien côté logement collectif (- 5,8 %) que maison individuelle (-2,6 %).
Autre contraste : si les réservations fléchissent de 6,7 % dans les constructions neuves, celles côté habitats en construction sur existant grimpent de 3,4 %.
Toujours sur le quatrième trimestre, 17 325 logements ont été mis en vente (-9,2 % par rapport au T3 2025). L’évolution est baissière aussi bien côté appartements (-9,6 %), que maisons (-3,8 %).
L’encours – c’est-à-dire le stock de logements disponibles – progresse encore légèrement au T4 2025 (+1,2 %), comparé au T3 2025. Sur un an, l’évolution est même un poil plus forte, avec +3,5 % par rapport au T4 2024.
L’encours baisse côté habitat individuel et augmente en collectif
La diminution de réservations de maisons s’observe sur toutes les tailles, « exceptés les 5 pièces et plus (+2,8 %). En comparaison avec le même trimestre de l’année précédente, les réservations de logements individuels augmentent de 1,3 % », lit-on dans la note de conjoncture. 1 051 maisons individuelles neuves ont été mises en vente au T4 2025, soit -3,8 % face au T3 2025. Par contre, les commercialisations bondissent de 28,5 % sur un an.
L’encours de maisons individuelles est de 8 027 unités (-1,2 % en glissement trimestriel et -6,2 % en glissement annuel). Il n’empêche que le délai d’écoulement moyen passe de 9,1 trimestres au T3 2025 à 9,2 trimestres au T4 2025. Le prix moyen des maisons neuves vendues est de 348 521 euros, contre 355 931 euros au trimestre précédent (en recul de 2,1 %).
Sur les 14 673 appartements neufs en habitat collectif réservés, les 3 pièces dévissent particulièrement trimestre par trimestre, (-8,2 %). Ils sont suivis par les 4 pièces (-7,3 %), les 1 pièce (-4,3 %) ainsi que les 2 pièces (-3,1 %).
Avec 16 274 unités mises en vente, les appartements en habitat collectif chutent de 9,6 %. « Sur un an, comparé au même trimestre de l’année précédente, les mises en vente d’appartements en habitat collectif augmentent de 3,7 % », indique le ministère. Hécatombe côté 1 pièce (-39,5 %), alors que les 4 pièces et plus, 3 pièces et 2 pièces sont respectivement à -4,9 %, -3,6 % et -2 %.
Contrairement à l’habitat individuel, où l’encours d’appartements neufs commercialisés sursaute de 1,3 %, pour 115 918 logements, entre le T3 2025 et le T4 2025. Il gagne même +4,2 % sur un an. « Les délais d’écoulements augmentent depuis 4 trimestres consécutifs », est-il écrit dans le bilan, passant de 7,4 trimestres à 7,7 trimestres du T3 au T4. Le prix moyen des appartements commercialisés s’élève à 4 947 euros le m2.
En termes de zonage géographique, seulement « les zones A et Abis et B1 sont concernées par une diminution des réservations au quatrième trimestre 2025 (respectivement - 7,4 % et - 6,3 % depuis le trimestre précédent) », est-il affiché dans le bilan ministériel.
« En revanche, les réservations progressent pour les zones B2 et C (respectivement +10,3% et +3,5% depuis le trimestre précédent). Les mises en ventes diminuent dans toutes les zones (A et A bis : - 5,2 %, B1 : - 13,3 %, B2 : - 43,2 %) sauf pour la zone C (+ 49,4 % depuis le trimestre précédent) », apprend-on également.
Quid des ventes en blocs ?
Pour rappel, les ventes en blocs renvoient aux acquisitions de tout ou une partie du programme un seul acquéreur ? 12 830 logements ont été réservés sur le T4 2025, soit 45,2 % des réservations sur l’ensemble des logements. Elles reculent de 9,8 % comparé au T3 2025.
«Les réservations par des bailleurs sociaux baissent (-13,0 %) tandis que celles à destination des autres acquéreurs augmentent (+5,2 %) », commente le ministère.
« Au quatrième trimestre 2025, les zones A et Abis, et B1 sont en repli (respectivement - 27,8 % et - 2,1 % en comparaison avec le trimestre précédent). En revanche, le niveau des réservations dans les zones B2 et C est en augmentation (+ 36,5 %) », poursuit-il.
