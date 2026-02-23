Logements neufs : les commercialisations chutent au T4 2025

Selon le ministère de la Ville et du Logement, 15 536 d’unités ont été réservées par des particuliers et 12 830 en ventes en blocs, au T4 2025. Ce qui revient à une baisse trimestrielle de 5,6 % et de 9,8 %. Des variations sont notées selon les segments résidentiels.

Le 20 février, les derniers chiffres de la commercialisation de logements neufs sont tombés. Le ministère de la Ville et du Logement estime à 15 536 le nombre d’unités réservées par des particuliers au quatrième trimestre 2025, en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO).

Cela représente 54,8 % du stock de logements neufs commercialisés, particuliers et institutionnels confondus. En évolution trimestrielle, les réservations des particuliers régressent de 5,6 % et s’observent aussi bien côté logement collectif (- 5,8 %) que maison individuelle (-2,6 %).

Autre contraste : si les réservations fléchissent de 6,7 % dans les constructions neuves, celles côté habitats en construction sur existant grimpent de 3,4 %.

Toujours sur le quatrième trimestre, 17 325 logements ont été mis en vente (-9,2 % par rapport au T3 2025). L’évolution est baissière aussi bien côté appartements (-9,6 %), que maisons (-3,8 %).

L’encours – c’est-à-dire le stock de logements disponibles – progresse encore légèrement au T4 2025 (+1,2 %), comparé au T3 2025. Sur un an, l’évolution est même un poil plus forte, avec +3,5 % par rapport au T4 2024.

©Ministère de la Ville et du Logement

L’encours baisse côté habitat individuel et augmente en collectif

La diminution de réservations de maisons s’observe sur toutes les tailles, « exceptés les 5 pièces et plus (+2,8 %). En comparaison avec le même trimestre de l’année précédente, les réservations de logements individuels augmentent de 1,3 % », lit-on dans la note de conjoncture. 1 051 maisons individuelles neuves ont été mises en vente au T4 2025, soit -3,8 % face au T3 2025. Par contre, les commercialisations bondissent de 28,5 % sur un an.

L’encours de maisons individuelles est de 8 027 unités (-1,2 % en glissement trimestriel et -6,2 % en glissement annuel). Il n’empêche que le délai d’écoulement moyen passe de 9,1 trimestres au T3 2025 à 9,2 trimestres au T4 2025. Le prix moyen des maisons neuves vendues est de 348 521 euros, contre 355 931 euros au trimestre précédent (en recul de 2,1 %).

Sur les 14 673 appartements neufs en habitat collectif réservés, les 3 pièces dévissent particulièrement trimestre par trimestre, (-8,2 %). Ils sont suivis par les 4 pièces (-7,3 %), les 1 pièce (-4,3 %) ainsi que les 2 pièces (-3,1 %).

Avec 16 274 unités mises en vente, les appartements en habitat collectif chutent de 9,6 %. « Sur un an, comparé au même trimestre de l’année précédente, les mises en vente d’appartements en habitat collectif augmentent de 3,7 % », indique le ministère. Hécatombe côté 1 pièce (-39,5 %), alors que les 4 pièces et plus, 3 pièces et 2 pièces sont respectivement à -4,9 %, -3,6 % et -2 %.

Contrairement à l’habitat individuel, où l’encours d’appartements neufs commercialisés sursaute de 1,3 %, pour 115 918 logements, entre le T3 2025 et le T4 2025. Il gagne même +4,2 % sur un an. « Les délais d’écoulements augmentent depuis 4 trimestres consécutifs », est-il écrit dans le bilan, passant de 7,4 trimestres à 7,7 trimestres du T3 au T4. Le prix moyen des appartements commercialisés s’élève à 4 947 euros le m2.

En termes de zonage géographique, seulement « les zones A et Abis et B1 sont concernées par une diminution des réservations au quatrième trimestre 2025 (respectivement - 7,4 % et - 6,3 % depuis le trimestre précédent) », est-il affiché dans le bilan ministériel.

« En revanche, les réservations progressent pour les zones B2 et C (respectivement +10,3% et +3,5% depuis le trimestre précédent). Les mises en ventes diminuent dans toutes les zones (A et A bis : - 5,2 %, B1 : - 13,3 %, B2 : - 43,2 %) sauf pour la zone C (+ 49,4 % depuis le trimestre précédent) », apprend-on également.

Quid des ventes en blocs ?

Pour rappel, les ventes en blocs renvoient aux acquisitions de tout ou une partie du programme un seul acquéreur ? 12 830 logements ont été réservés sur le T4 2025, soit 45,2 % des réservations sur l’ensemble des logements. Elles reculent de 9,8 % comparé au T3 2025.

«Les réservations par des bailleurs sociaux baissent (-13,0 %) tandis que celles à destination des autres acquéreurs augmentent (+5,2 %) », commente le ministère.

« Au quatrième trimestre 2025, les zones A et Abis, et B1 sont en repli (respectivement - 27,8 % et - 2,1 % en comparaison avec le trimestre précédent). En revanche, le niveau des réservations dans les zones B2 et C est en augmentation (+ 36,5 %) », poursuit-il.

©Ministère de la Ville et du Logement