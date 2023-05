Accessibilité : la Fédération des Ascenseurs appelle à accélérer

Après avoir dévoilé son bilan de l’année 2022, la Fédération des Ascenseurs s’est réjouie de l’annonce du président Emmanuel Macron concernant une enveloppe de 1,5 milliard d’euros pour l’accessibilité des lieux publics.

En effet, selon une étude menée par la fédération, 51 % des Français estimeraient que les transports en commun, stations de métro et RER, seraient sous-équipés en matière d’accessibilité. Même constat pour les administrations (mairies, préfectures…), selon 50 % des Français, et pour les lieux culturels, pour 46 %.

Vieillissement de la population : l’urgence d’adapter les logements

Dans un contexte de vieillissement de la population française, et pour assurer l’égalité pour tous les citoyens, la Fédération des Ascenseurs souligne les trois enjeux majeurs : la rénovation du parc existant, une politique de soutien au maintien à domicile, et les investissements pour l’accessibilité des services et lieux publics.

La fédération rappelle notamment que 20 millions de Français auront plus de 65 ans en 2050. Or, selon l’un des derniers baromètres Qualitel, 67 % des séniors souhaiteraient passer le reste de leur vie dans leur logement, mais 49 % jugent qu’il n’est pas adapté pour une personne âgée, souvent en raison de la présence de marches. Dans ce contexte, 57 % des Français estiment que les mobilités verticales (ascenseurs, siège monte-escaliers….) font partie des solutions pour le maintien à domicile.

L’installation de nouveaux ascenseurs et la rénovation du parc existant est d’autant plus urgente que parmi les 637 000 ascenseurs présents en France, 25 % d’entre eux ont plus de 40 ans. Or, la rénovation de ces ascenseurs vêtustes serait une priorité pour 96 % des Français.

Plus largement, la Fédération des Ascenseurs s’est félicitée de la mise en place prochaine de MaPrimeAdapt’, qui devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2024, mais aussi du « Pacte de confiance HLM et rénovation », se réjouissant des 2 millions d’euros débloqués par la région Île-de-France pour rénover les ascenseurs du parc social privé.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock