Coup de filet pour les autorités grecques. Quatre individus ont été arrêtés pour construction illégale sur les îles touristiques de Mykonos et de Rhodes. Sur cette dernière, c’est le propriétaire d’une installation touristique qui a été arrêté pour avoir occupé illégalement une partie de la plage avec des constructions en bois et métal.

À un peu moins de 300 kilomètres de Rhodes, sur l’île de Mykonos, trois personnes ont également été arrêtées vendredi pour avoir commencé à construire sans permis. Les travaux ont été stoppés directement, a précisé la police.

Des constructions illégales hors de contrôle

Sur Mykonos, les constructions illégales sont très fréquentes, et peuvent parfois être la source de violences. Le 7 mars dernier, un archéologue menant des travaux sur l'île a été passé à tabac par des inconnus devant chez lui à Athènes. Une agression commanditée par des constructeurs de Mykonos, selon l’association des archéologues grecs, qui dénonce des constructions illégales « complètement hors de contrôle » sur l’île.

À la suite de cette agression, le ministre grec de l’Environnement avait promis de stopper toute construction illégale sur Mykonos, qui a accueilli deux millions de touristes l’an dernier. « La loi sera respectée à Mykonos », avait déclaré Kostas Skrekas en mars. Il a également affirmé qu’il n’y aurait plus aucun permis de construire hors des zones urbaines actuelles. « Aucun projet illégal ne sera légalisé après coup. Il n’y aura plus de fraude possible », avait-il déclaré. Le ministre avait également promis que « les auteurs de cette attaque de type mafieuse » seraient punis.

Jérémy Leduc (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock