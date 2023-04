Ascenseurs : une année positive pour la profession malgré de nombreux défis

La fédération des Ascenseurs a présenté le bilan du secteur à l'occasion de son assemblée générale. Malgré l'inflation et la baisse des investissements dans le secteur de la construction, la profession a connue une année globalement positive, soutenue par la forte croissance des rénovations, nécessaire en raison de la vétusté du parc français.

Le chiffre d'affaires s'élève à 2,65 milliards d'euros, soit une hausse de 3 % par rapport à l'année précédente. Bien que le volume de ventes d'appareils neufs ait légèrement baissé, il reste au-dessus des 12 000 unités et 2 850 en remplacement complet (soit +29 % sur ce segment). Les ventes de modernisation ont également connu une croissance significative, avec un chiffre d'affaires de 252 millions d'euros (+15,5 %).

Repenser l'habitat face aux nouveaux défis

Le président de la fédération, Philippe Boué, a profité de ce moment pour rappeler les enjeux qui animent le secteur en matière de modernisation du parc, de recrutement et de technologies pour répondre aux nombreux défis, dont ceux des mobilités verticales et des évolutions métiers.

« Les ascensoristes ne sont plus dans le temps des exemples, mais dans celui de l’action et de l’accompagnement des meilleurs décisions possibles pour la mobilité et l’accessibilité de tous nos concitoyens », a-t-il déclaré.

La fédération a également souhaité répondre aux défis environnementaux et sociétaux en renforçant sa voix dans les débats institutionnels pour le développement des villes durables et inclusives. Elle a notamment rencontré des élus, comme Valérie Pécresse et la Région Ile-de-France, qui ont débloqué une aide de 2 millions d’euros par an pour rénover les ascenseurs du parc social privé.

Le dynamisme du secteur se confirme dans un contexte de transfert progressif des activités de construction neuve vers la réhabilitation, et les professinnels doivent donc repenser l'habitat face aux nouveaux défis de notre décennie : rénovation des copropriétés, accessibilité dans et vers les immeubles, maintien à domicile face à la perte d'autonomie et aux accidents de la vie, quel que soit l'âge.

Des sujets « prioritaires dans un contexte de pouvoir d'achat de plus en plus réduit », alors que le secteur se prépare à la mise en place du dispositif MaPrime Adapt', le 1er janvier 2024.

« Être ascensoriste »

La profession est également confrontée à un autre enjeu majeur : celui de l'attractivité des métiers. En effet, avec un besoin moyen d'un millier de techniciens par an, « il est crucial de susciter l'intérêt des jeunes pour ces emplois porteurs de sens, évolutifs et non délocalisables », a t-elle indiqué.

Pour répondre à ce défi, la fédération a mis en place une campagne intitulée « être ascensoriste », qui vise à toucher directement les jeunes lycéens et étudiants en présentant les formations nécessaires pour accéder à ces métiers. Cette campagne a également pour objectif de sensibiliser l'ensemble des usagers aux contributions très concrètes de la profession au bien-vivre ensemble et au mieux-vivre chez soi.

C’est dans ce cadre que la fédération a également annoncé l’ouverture de l’appel à candidatures de la 8ème édition des Trophées de l’Ascenseur.

Marie Gérald

Photo de une : © AdobeStock