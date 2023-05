Futur de France Rénov’ : le gouvernement lance une concertation

En janvier 2022, le programme « France Rénov’ » était mis en place. Près d’un an et demi plus tard, le ministère de la Transition écologique lance une concertation auprès des collectivités territoriales et des acteurs du réseau existant concernant l’avenir du programme.

Mettre en place un nouveau « pacte territorial »

L’objectif : « construire, d’ici l’automne, un nouveau pacte territorial pour renforcer l’accompagnement des ménages et le rendre plus simple, plus lisible et plus efficace ».

En plus d’améliorer ce service public, afin d’inciter encore davantage les Français à y recourir et massifier la rénovation énergétique des logements, ce nouveau pacte devra également contribuer à la mise en place d’un guichet par intercommunalité d’ici 2025.

« Le lancement de la concertation nationale permettra de mobiliser tous les acteurs, publics et privés, pour construire l’action publique de proximité face aux grands défis que sont la transition écologique de l’habitat, la lutte contre la précarité énergétique et l’accès de nos concitoyens à un logement décent et adapté tout au long de sa vie », a réagi Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

« Partout sur le territoire, France Rénov’ est le point d’entrée privilégié des parcours de rénovation des Français. Aujourd’hui, nous réaffirmons une fois de plus le rôle central de France Rénov’ dans notre politique de rénovation énergétique des logements, pour simplifier le parcours des ménages et les accompagner vers des projets de travaux plus ambitieux et adaptés à leurs besoins », ajoute de son côté Olivier Klein, ministre du Logement.

Déployer les « Accompagnateurs Rénov’ »

Par ailleurs, le gouvernement annonce que le programme SARE, financé par les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) sera prolongé jusqu’à fin 2024, et qu’un nouveau programme permettra de financer « Mon Accompagnateur Rénov’ ». Le ministère de la Transition écologique précise que les barèmes seront dévoilés d’ici l’été « pour permettre à tous les acteurs nouvellement agréés ou qui souhaitent l’être d’affiner rapidement leur modèle économique et leur offre de services ».

Pour rappel, depuis le 2 mai, l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), a ouvert la plateforme d’agrément pour les « Accompagnateurs Rénov’ ».

À ce jour, France Rénov’ comprend 550 espaces conseils, et près de 2 300 conseillers.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock