Le parquet de Créteil a récemment requis une amende de 250 000 euros contre l'entreprise Dodin Campenon Bernard, une filiale de Vinci, jugée pour la mort d'un employé intérimaire sur un chantier du Grand Paris Express dans le Val-de-Marne.

Le 28 février 2020, Maxime Wagner, 37 ans, travaillait sur le prolongement de la ligne 14 du métro parisien dans un tunnelier, une machine de plus de 100 mètres de long qui creuse les tunnels du métro, quand il a été violemment frappé à la tête alors qu'il effectuait une opération de « déplombage », consistant à déboucher une conduite. Ladite conduite, qui aurait dû être attachée, a provoqué, d'un « coup de fouet », un grave traumatisme crânien, dont l'ouvrier est décédé quelques semaines plus tard.

Un « flou » sur la zone de précaution à respecter

L'inspecteur du travail a rappelé lors de l'audience que, lors de l'accident, il n'y avait aucun dispositif pour maintenir la conduite en place. L'entreprise Dodin Campenon Bernard et deux supérieurs hiérarchiques de la victime ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire. Une peine de neuf mois de prison avec sursis a été requise contre les deux hommes.

Pour l'accusation, les consignes de sécurité n'étaient pas assez claires, ce qui engage la responsabilité des prévenus.

« On se sent impliqués dans l'accident, mais pénalement nous n'avons rien à nous reprocher », s'est défendu à la barre le directeur juridique de l'entreprise, qui a déclaré qu'« au plus profond de nous-mêmes, nous estimons avoir fait tout ce que nous pouvions et devions faire en matière de prévention », ajoutant que « des mesures élémentaires de précaution, comme se tenir à distance, n'avaient pas été prises ».

L'avocat de la mère et des sœurs du défunt, Me Christophe Bringert, a rétorqué que Maxime Wagner « n’avait pas connaissance du risque, sinon il ne l'aurait pas pris ». Il a également souligné un « flou » sur la zone de précaution à respecter autour de la conduite. « Ce qu'on dit au final aux salariés, c'est que c'est à eux-mêmes de comprendre où ils doivent se mettre », a également regretté le procureur.

Le délibéré sera rendu le 29 juin prochain.

Un cinquième décès sur le chantier du Grand Paris Express Un ouvrier de 22 ans est décédé ce jeudi 6 avril sur le chantier de construction de la ligne 17 du métro à Gonesse (Val d'Oise), victime de d'une chute d'un bloc de béton. « ll été dégagé par une grue, présente sur le chantier, mais, malgré tous les soins qu'on lui a prodigués, il est décédé sur les lieux », ont déclaré les sapeurs-pompiers à l'AFP, intervenus conjointement avec la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) du département. Cet incident tragique porte à cinq le nombre de victimes d'accidents du travail mortelssurlechantier du GrandParis Expressdepuis 2020. Une cellule médico-psychologique a été mise en place par le SAMU pour les membres du personnel, présents sur place au moment de l'accident.

Marie Gérald (Avec AFP)

Photo de une : © AdobeStock