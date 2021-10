Douches zéro ressaut : wedi participe à la rédaction d'un guide d'application

Depuis le 1er juillet un arrêté impose que des douches zéro ressaut soient installées dans les logements neufs en rez-de-chaussée, ou desservis par un ascenseur, et dans les maisons individuelles destinées à la location, afin de favoriser l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Déjà impliqué dans ces problématiques, l'industriel wedi propose désormais des formations aux artisans du bâtiment, et participe à la rédaction d'un guide d'application à destination des fabricants de receveurs de douche, des plombiers, carreleurs, et étancheurs.

Alors que les personnes âgées représentaient 13,4 millions de personnes en France en 2020, ce nombre devrait augmenter dans les années à venir. Dans un contexte de vieillissement de la population, adapter les logements devient de plus en plus urgent, comme en témoigne le projet MaPrimeAdapt'.

Autre chiffre signifiant : sur les 200 000 décès causés par un « accident de la vie », 80 % sont dus à des chutes, et 50 % dans la salle de bains. De fait, depuis le 1er juillet 2021, les douches zéro ressaut sont désormais obligatoires dans certains logements neufs, notamment pour les logements en rez-de-chaussée, ceux desservis par un ascenseur, les maisons individuelles à vocation location locative, et les lotissements.

Un industriel engagé auprès des experts de l'accessibilité

Si cette nouvelle obligation inquiète certains professionnels qui anticipent d'éventuels problèmes techniques, notamment d'étanchéité, et de surcoûts, wedi, le spécialiste de la douche à l'italienne, a pour sa part pris le sujet à bras le corps.

« Nous avons pu, juste avant la sortie de l’arrêté, participer à une réunion de travail avec les représentants du ministère, de la DHUP (Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages), ainsi qu’avec les porte-paroles des personnes à mobilité réduite qui avaient besoin d’un éclairage technique pour comprendre ce qu’était une douche de plain-pied. Ils avaient conscience que c’était la solution en accessibilité dans les salles de bain, mais ils ne maîtrisaient pas tous les aspects produits qui existent sur le marché », explique Patrick Vayssie, responsable technique et pédagogique wedi France.

Depuis la publication de l'arrêté, l'industriel propose notamment des formations techniques et de mise en œuvre aux professionnels du bâtiment, en partenariat avec l'association CEP CICAT.

« Dès la parution du décret, wedi est venu nous voir en nous présentant toute leur gamme pour s’assurer de la compatibilité des produits et mieux comprendre le texte. C’est un fabricant qui ne va pas subir le texte mais qui au contraire va en faire une valeur ajoutée », témoigne de son côté André Augst, vice-président de l’association CEP CICAT et ingénieur et expert en accessibilité.

Un guide d'application qui devrait être publié avant la fin de l'automne

wedi participe également à la rédaction d'un guide d'application, en partenariat avec la Fédération Française du Bâtiment (FFB) et le CEP CICAT, qui devrait être publié à l'automne. Le groupe de travail rassemble ainsi différents professionnels, que ce soit des fabricants de receveurs de douche, des carreleurs, des plombiers, ou des étancheurs.

« Notre objectif est de proposer une interprétation de l’arrêté pour pouvoir trancher un certain nombre de questions techniques au regard de la réglementation. Il y a des prises en compte de points techniques à arbitrer et à clarifier. On identifie et on propose des solutions. (...) La finalité est évidemment de proposer un guide suffisamment clair et exhaustif pour que l’ensemble des acteurs du secteur puissent respecter cette réglementation au bénéfice de leurs clients », précise Patrick Vayssie.

Claire Lemonnier