helloRenov’Energétic : l’offre tout-en-un pour les artisans RGE

Le marché de la rénovation énergétique n'a jamais été aussi porteur pour les pros RGE

Plus de 7,5 millions de logements classés F et G en France, 450 000 rénovations globales à réaliser, et un chiffre d'affaires annuel potentiel estimé à 500 000 € par professionnel RGE d'ici 2026. Le contexte est là. Pourtant, sur le terrain, beaucoup d'artisans constatent la même réalité : leurs clients freinent au moment de voir le montant total des travaux, les dossiers d'aides s'accumulent, et la gestion administrative grignote un temps précieux sur le cœur de métier.

C'est exactement pour répondre à ce problème qu'helloArtisan lance helloRenov'Energetic : une offre complète, pensée pour les professionnels du bâtiment RGE qui veulent transformer cet environnement favorable en chantiers concrets signés.

La prise en charge des aides CEE et MaPrimeRénov' : fini la paperasse

L'un des freins les plus fréquents à la signature d'un devis de rénovation énergétique, c'est l'incertitude autour des aides. Combien le client va-t-il réellement toucher ? Quand ? Comment monter le dossier ? Avec helloRenov'Energetic, les aides CEE et MaPrimeRénov' sont directement déduites du devis et de la facture. Le montant est ensuite versé directement à l'artisan, sans délai supplémentaire pour le client.

Derrière ce mécanisme, une équipe dédiée gère l'intégralité des démarches administratives : de la vérification des critères d'éligibilité jusqu'au versement de la prime. En collaboration avec Economie d'Energie (filiale de La Poste, délégataire CEE) et les experts MPR, les dossiers sont traités de A à Z, avec un suivi technique et administratif complet. Sans limite de dossiers, et sans coûts supplémentaires.

Pour vos clients, le message devient immédiatement plus lisible et plus convaincant : voici le coût réel de vos travaux, aides déduites. Pour vous, c'est autant d'objections levées avant même la négociation.

Une solution de financement du reste à charge qui lève le dernier obstacle à la signature

Même avec des aides bien expliquées et un reste à charge réduit, certains clients ont besoin d'un coup de pouce supplémentaire pour franchir le pas. C'est là qu'intervient le partenariat helloArtisan x Crédit Agricole Personal Finance (Sofinco Eco Transition) : une solution de financement dédiée aux travaux de rénovation énergétique, avec un taux préférentiel, un paiement fractionné jusqu'à 10 échéances ou une mensualisation de 12 à 180 mois, et 90 % de dossiers acceptés en moins de 10 minutes.

Le parcours est 100 % digitalisé : depuis votre application helloArtisan Pro, vous indiquez l'intérêt de votre client pour un financement, et Sofinco prend le relais. Votre rôle se limite à la mise en relation : vous restez concentré sur votre métier, votre client bénéficie d'une solution fiable et sécurisée.

Kelvin : l'IA qui chiffre un projet de rénovation en 2 clics

Nouveau dans l'offre helloRenov'Energetic, l'outil d'aide à la vente développé en partenariat avec Kelvin change concrètement la façon dont un artisan prépare et présente un projet de rénovation énergétique. Une simple adresse suffit : l'outil calcule instantanément la classe énergétique du logement, identifie les travaux les plus rentables, estime les aides CEE et MPR associées, et génère un rapport complet avec vos propres prix intégrés.

Les résultats parlent d'eux-mêmes : -50 % de temps passé par projet, +20 % de projets signés, et 70 % du temps consacré au client plutôt qu'aux tableaux. En appel entrant, lors d'un RDV sur site ou dans le cadre d'un suivi commercial, l'outil s'adapte à chaque situation. Et la fiabilité ? Kelvin applique la méthode de calcul réglementaire 3CL, avec une précision de 99 % des cas à 1 lettre de classe DPE. La première année, les simulations sont illimitées.

Et en plus, le professionnel bénéficie de toutes fonctionnalités helloVisibilité !

Un prix unique de 299 € HT/mois pour accéder à tout l'écosystème, quel que soit le nombre de chantiers.

Engagement minium de 3 mois, conditions de paiement préférentielles (trimestrielle ou annuelle).

Vous êtes professionnel RGE et vous voulez en savoir plus sur helloRenov'Energetic ? Laissez vos coordonnées, un conseiller helloArtisan vous rappelle pour vous présenter l'offre et répondre à toutes vos questions.

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