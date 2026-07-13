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Eiffage Construction acquiert 80 % du groupe luxembourgeois Baatz

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Industrie
Publié le 13 juillet 2026 à 9h00, mis à jour le 13 juillet 2026 à 17h07, par Nils Buchsbaum
Eiffage Construction poursuit son développement au Luxembourg avec l'acquisition de 80 % du groupe Baatz. Cette opération élargit son offre dans le génie civil et les travaux spécialisés les fondations, la démolition et le recyclage.
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Le groupe Eiffage, via sa filiale Eiffage Construction, a signé l'acquisition de 80 % du capital du groupe Baatz, entreprise familiale luxembourgeoise fondée en 1938. Ce dernier regroupe les sociétés Depolux Works, Baatz Constructions Exploitation, Efco-Forodia Exploitation, Baatz Matériel et Bétons et matériaux. Il emploie 470 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 142 millions d'euros en 2025.

L'acquisition concerne les sociétés de travaux du groupe Baatz, actives dans les domaines du génie civil et du terrassement, des fondations profondes, de la démolition, de la dépollution, du recyclage de matériaux et de la production de béton prêt à l'emploi. Selon le communiqué, ces sociétés rejoindront le groupe Eiffage aux côtés de Perrard, filiale d'Eiffage Construction déjà présente au Luxembourg.

 

Les objectifs affichés par Eiffage Construction : 200 millions d’euros de CA

 

Eiffage indique que « cette acquisition permettra à Eiffage Construction de proposer au Luxembourg une offre couvrant les métiers du génie civil, du bâtiment et de l’immobilier et de conforter son engagement dans l’économie circulaire. Avec plus de 750 collaborateurs, le nouvel ensemble réalisera un chiffre d’affaires de l’ordre de 200 millions d’euros ».

Avec cette opération, Eiffage Construction entend « s’affirmer comme un acteur de premier plan du BTP et de l’immobilier au Luxembourg, engagé dans la transition écologique ».

Le communiqué du groupe précise que l'équipe de direction restera en place afin d'assurer une continuité de service pour les clients, les partenaires et les collaborateurs.

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Nils Buchsbaum
Journaliste - Batiweb

Nils Buchsbaum est journaliste à la rédaction de Batiweb. Il suit l’actualité du BTP, de l’urbanisme et de la construction durable, avec une attention particulière portée à la prévention des risques, aux enjeux environnementaux et aux évolutions législatives.

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