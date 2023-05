Alors que 410 000 logements sont aujourd’hui considérés comme « indignes » - et donc impropres à être habités - en France métropolitaine, le ministre du Logement a confié ce mercredi une mission à deux maires pour trouver des outils de lutte contre ce fléau.

Olivier Klein, ministre délégué à la Ville et au Logement, a annoncé ce mercredi avoir confié « une mission relative aux outils de lutte contre l’habitat indigne», à Michèle Lutz, maire LR de Mulhouse (68), et à Mathieu Hanotin, maire PS de Saint-Denis (93).

Identifier et lever les freins à la lutte contre l’habitat indigne

L’objectif de cette mission : identifier les principaux freins à la lutte contre l’habitat indigne, qui ralentissent l’action des élus, mais aussi les freins à la rénovation de ces logements, et trouver des solutions – notamment juridiques – pour les lever.

Un premier point d’étape de cette mission devrait avoir lieu début juillet, lors d’une journée rassemblant les acteurs de l’habitat indigne, afin de partager les freins observés sur le terrain, avant que les conclusions ne soient rendues à la rentrée de septembre.

« Quels que soient les bords politiques, tous les élus souhaitent que leurs administrés puissent vivre dans un logement sécurisé, confortable, ne mettant pas en danger la situation des habitants. Mon expérience de maire de Clichy-sous-Bois m’a fait expérimenter la lenteur des procédures de redressement, notamment face aux marchands de sommeil : cette mission permettra d’identifier les freins observés par les élus sur le terrain, et de construire l’union nécessaire pour les lever en apportant les réponses adaptées », a expliqué le ministre délégué au Logement.

Depuis 2018, le gouvernement rappelle avoir accéléré la lutte contre les marchands de sommeil, mobilisé les crédits de l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), et lancé le « Plan Initiative Copropriétés » pour favoriser la rénovation énergétique des copropriétés dégradées.

« L'exploitation de la pauvreté comme le vieillissement urbain et du bâti de nos villes nous mettent face à des situations de plus en plus urgentes en termes sanitaire et de sécurité pour nos habitants. L'enjeu du travail transpartisan que nous allons mener est de recenser les difficultés opérationnelles et, pragmatiquement, de proposer des évolutions réglementaires comme législatives pour agir plus vite et plus fort contre l'habitat indigne », ont de leur côté réagi les deux maires missionnés.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock