Quels changements pour le secteur de la rénovation énergétique en 2024 ?

Le spécialiste des Certificats d'Économies d'Énergie (CEE) Hellio a recensé les principaux changements et les nouvelles mesures qui entreront en vigueur dans le secteur de la rénovation énergétique en 2024. MaPrimeRénov’, MaPrimeAdapt’, CEE… Voici ce qui changera pour les ménages à compter du 1er janvier.

L’année 2024 entraîne avec elle son lot de changements et de nouvelles mesures pour le secteur de la rénovation énergétique. Afin d'aider les ménages désireux d’entreprendre de tels travaux à y voir plus clair, Hellio résume tout ce qui change à compter du 1er janvier 2024.

Rénovations d’ampleur, MonAccompagnateurRénov’, audit réglementaire, aides MaPrimeRénov’, Certificats d’Économies d’Énergie (CEE)… les modifications n'ont épargné aucun de ces sujets, ce qui témoigne d’une vraie volonté du gouvernement de passer à la vitesse supérieure sur la rénovation énergétique.

5 milliards d’euros consacré au dispositif MaPrimeRénov’

Une prise de conscience donc, qui s’illustre notamment par un nouveau budget historique alloué à la planification écologique. Dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) pour 2024, le gouvernement a fait le choix de lui consacrer 10 milliards d’euros pour l’année à venir. La moitié de cette somme sera dédiée à l’aide MaPrimeRénov’.

Ce dispositif d’aide se scindera, à compter du 1er janvier 2024, en deux piliers :

un pilier rénovation d’ampleur, appelé parcours accompagné (ex-rénovation globale)

un pilier mono-geste, dédié à la décarbonation des équipements de chauffage

Dans le cadre d’une rénovation d’ampleur, l’intervention d’un Accompagnateur Rénov’ deviendra obligatoire. Une façon pour le gouvernement de donner la priorité à ce type de rénovation. Il sera également possible de percevoir des aides pour financer en partie, et proportionnellement à la situation financière des ménages, la prestation payante Mon Accompagnateur Rénov’. Le gouvernement souhaite que 2 000 MAR soient agréés pour l’année 2024, et arriver à 5 000 d’ici 2025.

Toujours en ce qui concerne le « parcours accompagné », MaPrimeRénov’ pourra désormais financer les travaux jusqu’à 70 000 € pour les rénovations les plus performantes. Le taux de prise en charge financière pourra même aller jusqu’à 90 % pour les ménages aux revenus très modestes. Il faudra cependant que les travaux permettent le saut de deux classes énergétiques, à minima, pour être éligible à cette aide.

Le « parcours mono-geste » sera quant à lui orienté vers le changement de système de chauffage pour un système décarboné, avec la possibilité d’ajouter un geste d’isolation. Pour ce parcours, les ménages devront obligatoirement présenter un DPE afin d’obtenir MaPrimeRénov’. Les aides à l’installation de PAC air/eau et géothermiques augmenteront de 1 000 € à 2 000 € pour les ménages aux revenus modestes et intermédiaires.

Enfin, concernant l’habitat collectif, MaPrimeRénov’ Copropriétés sera renforcée afin d’atteindre l’objectif de 80 000 logements rénovés en 2024. Un milliard d’euros lui sont consacrés dans le budget MaPrimeRénov’.

Par ailleurs, dès 2024, le DPE collectif devient obligatoire pour les immeubles d’habitation collectif en monopropriété, et les immeubles d’habitation collectif en copropriété de plus de 200 lots.

La prime des CEE revalorisée pour les rénovations globales en logement individuel

La prime des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) va également connaître quelques bouleversements dès le 1er janvier 2024. L’Agence Nationale de l'Habitat (Anah) va notamment reprendre la valorisation des CEE pour les rénovations globales en logement individuel. À travers le « parcours accompagné », les ménages souhaitant engager une rénovation d’ampleur pourront déposer un dossier de demande d’aide unique auprès de l’Anah. Le montant des aides CEE sera intégré directement dans le montant MaPrimeRénov’ dès le 1er janvier 2024.

La nouvelle année marquera également la fin des aides CEE pour les chaudières à gaz. Une suppression qui vient souligner la volonté du gouvernement de mettre fin aux subventions pour l’installation de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles.

Deux nouveaux dispositifs d’aides entrent en vigueur

2024 sera également synonyme de nouvelles aides pour les ménages, avec notamment l’entrée en vigueur dès le 1er janvier de MaPrimeAdapt’ et Ma Prime Logement Décent.

MaPrimeAdapt’ a été créée afin d’accélérer l’adaptation des logements à la perte d’autonomie, et permettre aux personnes âgées de vivre plus longtemps chez elles. Le gouvernement a pour objectif d’adapter 680 000 logements dans les 10 prochaines années.

La nouvelle aide Ma Prime Logement Décent doit permettre d’améliorer le financement des travaux lourds, spécialement dédiés à la remise en état des logements indignes et très dégradés. L’accent sera également mis sur l’amélioration de l’efficacité énergétique de ces logements.

D’autres changements seront attendus pour l’année 2024, avec en vrac : La reconduction de l’éco-PTZ pour l’année 2024 et jusqu’à 2027, et la possibilité de le coupler avec MaPrimeRénov’ pour le financement d’un projet de rénovation d’ampleur ;

La baisse de 30 % de l’aide MaPrimeRénov’ pour l’installation d’équipements de chauffage fonctionnant au bois ;

L’impossibilité pour les propriétaires de logements de passoires thermiques (classés F et G au DPE) de bénéficier de MaPrimeRénov’ parcours mono-geste pour changer leur système de chauffage

Jérémy Leduc

Photo de une : Adobe Stock