RE2020 : Tout ce qu'il faut savoir sur la réglementation environnementale
La Réglementation Environnementale 2020 (RE2020) est une étape majeure dans la transition écologique du secteur du bâtiment en France. Entrée en vigueur le 1er janvier 2022, elle vise à améliorer la performance énergétique des constructions neuves, à réduire leur impact carbone et à garantir un meilleur confort thermique pour les occupants.
Qu'est-ce que la RE2020 ?
La RE2020 succède à la Réglementation Thermique 2012 (RT2012) et introduit des normes plus strictes en matière de performance énergétique et environnementale des bâtiments neufs. Elle repose sur trois axes principaux :
- Réduction de l'impact carbone des bâtiments : en limitant les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie des constructions.
- Amélioration de la performance énergétique : en renforçant les exigences d'isolation, d'étanchéité à l'air et en favorisant l'utilisation d'énergies renouvelables
- Confort d'été : en imposant des mesures pour assurer une température agréable en période estivale sans recours excessif à la climatisation.
Les évolutions de la RE2020 en 2025
Depuis le 1er janvier 2025, la RE2020 a introduit des seuils carbone plus stricts pour les constructions neuves. Ces nouvelles exigences visent à réduire davantage les émissions de CO₂ et à encourager l'utilisation de matériaux et de techniques de construction plus durables. Par exemple, les seuils d'émissions carbone pour les logements collectifs ont été abaissés, rendant indispensable l'adoption de solutions constructives à faible impact environnemental.
Tableau comparatif des isolants thermiques sous la RE2020
|Isolant
|Conductivité thermique (W/m.K)
|Impact environnemental
|Avantages
|Laine de verre
|0,032 - 0,042
|Modéré
|Bon rapport qualité/prix
|Laine de roche
|0,034 - 0,044
|Modéré
|Bonne résistance au feu
|Polyuréthane
|0,022 - 0,030
|Élevé
|Excellente performance thermique
|Ouate de cellulose
|0,038 - 0,044
|Faible
|Biosourcé et performant
|Fibre de bois
|0,037 - 0,049
|Faible
|Bonne isolation phonique
Exigences minimales de résistance thermique sous la RE2020
La RE2020 impose des valeurs minimales de résistance thermique pour différentes parties du bâtiment afin d'assurer une isolation optimale :
- Combles aménageables : R ≥ 7 m².K/W
- Combles perdus : R ≥ 6 m².K/W
- Murs extérieurs : R ≥ 3,7 m².K/W
- Planchers bas : R ≥ 3 m².K/W
L'impact de la RE2020 sur les choix constructifs
Avec l'entrée en vigueur des nouvelles exigences en 2025, les professionnels du bâtiment doivent adapter leurs pratiques pour se conformer aux normes renforcées de la RE2020. Cela inclut :
- Utilisation de matériaux à faible impact carbone : privilégier les isolants biosourcés et les matériaux recyclés.
- Optimisation de la conception bioclimatique : tirer parti des apports solaires et de la ventilation naturelle pour réduire les besoins énergétiques.
- Intégration de systèmes énergétiques performants : installer des équipements de chauffage et de production d'eau chaude à haute efficacité énergétique, tels que les pompes à chaleur.
La RE2020 marque une nouvelle ère pour la construction durable en France. Avec des exigences de plus en plus strictes sur l'empreinte carbone et l'efficacité énergétique, elle impose aux professionnels du bâtiment de repenser leurs choix en matière d'isolants et de techniques constructives. Choisir les bons matériaux et respecter les seuils imposés devient un enjeu crucial pour répondre aux défis environnementaux et garantir des bâtiments confortables et performants.
Par Camille DECAMBU
