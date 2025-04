Salaire BTP : focus sur le métier de carreleur

Le carreleur pose revêtements en céramique, faïence ou pierre, sur sols, murs et façades, en neuf comme en rénovation. Un expert essentiel du bâtiment.

→ Missions principales :

Préparer les surfaces en appliquant un ragréage si nécessaire.

Découper et poser les carreaux avec précision.

Réaliser les joints et assurer l'étanchéité des revêtements.

Travailler en coordination avec d'autres corps de métier du BTP (maçons, plombiers, électriciens).

Le carreleur exerce sur des chantiers de toutes tailles, en intérieur comme en extérieur. Le métier demande de la minutie, un sens esthétique et une bonne résistance physique.

→ Pour aller plus loin : notre article sur les solutions testées pour facilité la manutention et la pose de carrelage

Quelle formation pour devenir Carreleur ?

Plusieurs formations permettent d'accéder à ce métier :

Formation Niveau CAP Carreleur-mosaïste Diplôme de base Bac Pro Aménagement et finition du bâtiment Accès à des postes plus qualifiés BP Carrelage mosaïque Compétences en gestion de chantier BTS Aménagement-finition Possibilité d'évolution vers l'encadrement Certifications spécifiques Nouvelles techniques de pose, matériaux innovants

→ À lire aussi : notre article sur les conditions de travail des carreleurs

Analyse des salaires : combien gagne un Carreleur ?

Le salaire d'un carreleur varie selon l'expérience, la région et son statut (salarié ou artisan). Voici une estimation des rémunérations moyennes en France :

Expérience Salaire brut mensuel Coût horaire brut Débutant (0-2 ans) 1 800 - 2 200 € 12 - 15 € Confirmé (3-7 ans) 2 300 - 2 800 € 15 - 19 € Expérimenté (+7 ans) 2 900 - 3 800 € 19 - 25 €

Facteurs influençant la négociation salariale

Plusieurs éléments peuvent jouer sur la rémunération d'un carreleur :

Compétences spécifiques : la pose de matériaux haut de gamme (marbre, mosaïque) est mieux rémunérée.

Expérience et rapidité d'exécution : un carreleur efficace peut négocier un salaire plus élevé.

Région : les salaires varient en fonction du coût de la vie et de la demande locale.

Région Salaire brut mensuel moyen Coût horaire brut moyen Île-de-France 2 400 - 3 800 € 16 - 26 € PACA 2 300 - 3 700 € 15 - 25 € Auvergne-Rhône-Alpes 2 200 - 3 500 € 14 - 23 € Occitanie 2 000 - 3 400 € 13 - 22 € Hauts-de-France 1 900 - 3 200 € 12 - 21 €

Perspectives d'évolution et hausses de salaire

Un carreleur peut évoluer vers des postes mieux rémunérés :

Poste Salaire brut mensuel Chef d'équipe 2 800 - 4 200 € Conducteur de travaux 3 500 - 5 500 € Carreleur indépendant Revenus pouvant dépasser 5 000 €

Le métier de carreleur offre de belles perspectives dans le BTP, avec une forte demande et la possibilité d'évoluer rapidement. Grâce à une spécialisation et à la qualité du travail réalisé, un carreleur peut augmenter significativement ses revenus et accéder à des postes à responsabilité ou se mettre à son compte.

Camille Decambu