Un éco-PTZ couplé à MaPrimeRénov’ lancé pour financer le reste à charge

Le ministre délégué au Logement, Olivier Klein, a annoncé ce jeudi, au micro de RTL, le lancement d’un éco-prêt à taux zéro (PTZ) qui sera associé à MaPrimeRénov’, pour aider les Français à financer le reste à charge. Ce prêt, plafonné à 30 000 €, devrait être accessible à tous, sans conditions de ressources.

Malgré les aides MaPrimeRénov’ et le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), le reste à charge pour des travaux de rénovation énergétique n’est jamais nul. Pour ne pas que cela empêche les ménages les plus modestes d’engager des travaux de rénovation énergétique, le ministre délégué au Logement a annoncé ce jeudi le lancement d’un nouveau prêt à taux zéro (PTZ), qui sera couplé à MaPrimeRénov’.

Un reste à charge souvent difficile à financer

En juillet dernier, Hellio faisait état d’une augmentation du reste à charge pour certains travaux, prenant l’exemple du reste à charge pour le remplacement d’une chaudière gaz, ayant plus que doublé en un an, avec la fin du coup de pouce dédié.

Alors que le reste à charge atteint souvent plusieurs milliers d’euros, le gouvernement souhaite démocratiser l’éco-prêt à taux zéro, avec le soutien des banques.

« Ce reste à charge est important, 10 000 euros pour certains est impossible à tenir, notamment quand on est les plus modestes et c'est ceux qu'on veut le mieux aider. On va mettre en place un prêt à taux zéro, l'éco-prêt. Des banques, à partir d'aujourd'hui, sont en capacité de proposer ce prêt : la Banque Populaire, la Caisse d'Épargne », a-t-il précisé.

Concrètement, un ménage ayant déjà perçu une aide MaPrimeRénov’ pourra, via FranceRénov’, demander un éco-PTZ, avec un prêt allant jusqu’à 30 000 €. Ce prêt devant être accessible à tous, sans condition de ressources.

Cet éco-PTZ vient en complément du Prêt Avance Rénovation (PAR), qui permet de financer des travaux de rénovation énergétique, et remboursé lors de la mutation d’un bien. Le PAR vise notamment à aider les personnes modestes, âgées, ou en mauvaise santé, qui auraient du mal à obtenir un prêt bancaire classique.

Claire Lemonnier (avec AFP)

Photo de Une : RTL