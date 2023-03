ZAN : le projet de loi suscite des craintes chez les aménageurs

L'Union nationale des aménageurs (UNAM) exprime ses craintes quant aux conséquences économiques et sociales du projet de Zéro Artificialisation Nette (ZAN). L'association demande ainsi une réécriture des projets de décrets pour concilier développement des territoires et transition environnementale, et appelle le gouvernement à doter les acteurs du logement de réglementations et de moyens adéquats.