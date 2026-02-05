Podcast
Dzao® de Profils Systèmes : des menuiseries adaptées aux normes cycloniques Antilles

Publié le 05 février 2026

Vents cycloniques Antilles : les menuiseries aluminium Dzao® de Profils Systèmes sont conformes à l’arrêté du 5 juillet 2024.
Une réglementation renforcée face au risque cyclonique

L’arrêté du 5 juillet 2024, complété par son guide d’application, vise à améliorer la résistance des bâtiments aux vents cycloniques extrêmes. Il impose notamment aux menuiseries extérieures (fenêtres, portes-fenêtres, baies coulissantes, jalousies, volets et protections solaires) :

  • des essais de résistance aux chocs,
  • une tenue aux pressions aérodynamiques accrues,
  • un coefficient de sur-résistance renforcé sur les assemblages.

Ces nouvelles obligations impactent directement la conception des menuiseries aluminium, afin de garantir la sécurité des personnes et la pérennité des ouvrages.

→ La réglementation s’applique aussi bien :

  • aux logements individuels et collectifs,
  • qu’aux ERP (Établissements Recevant du Public),
  • en construction neuve comme en rénovation lourde (extensions, surélévations, modifications structurelles).

Dzao® : une gamme aluminium déjà conforme aux exigences cycloniques

Avec sa gamme Dzao® dédiée aux régions chaudes et tropicales, Profils Systèmes avait anticipé cette évolution réglementaire. Conçues sans rupture de pont thermique, les fenêtres et coulissants aluminium Dzao® offrent :

  • une résistance mécanique élevée,
  • une conception adaptée aux contraintes climatiques tropicales,
  • des châssis minimalistes, avec une masse vue aluminium de seulement 66,3 mm en latéral,
  • une grande liberté architecturale, sans compromis sur la sécurité.

Ces performances font de Dzao®une solution parfaitement conforme aux exigences vents cycloniques en Guadeloupe et Martinique.

Profils Systèmes mobilisé aux Antilles

Toujours engagé aux côtés des acteurs locaux, Profils Systèmes a organisé le mercredi 29 octobre dernier au Gosier (Guadeloupe) une soirée technique et conviviale consacrée à cette nouvelle réglementation.

Réunissant près de 100 participants (clients, prospects, architectes et bureaux de contrôle), cet événement a permis de :

  • décrypter les nouvelles obligations réglementaires,
  • présenter en détail les solutions Dzao®,
  • accompagner les professionnels dans la continuité de leur activité sur la zone Caraïbes.

Une démonstration concrète du savoir-faire, de la réactivité et de l’engagement de Profils Systèmes à concevoir des menuiseries aluminium résistantes, durables et Made in France.
 

