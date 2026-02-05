Dzao® de Profils Systèmes : des menuiseries adaptées aux normes cycloniques Antilles
Publié le 05 février 2026
Une réglementation renforcée face au risque cyclonique
L’arrêté du 5 juillet 2024, complété par son guide d’application, vise à améliorer la résistance des bâtiments aux vents cycloniques extrêmes. Il impose notamment aux menuiseries extérieures (fenêtres, portes-fenêtres, baies coulissantes, jalousies, volets et protections solaires) :
- des essais de résistance aux chocs,
- une tenue aux pressions aérodynamiques accrues,
- un coefficient de sur-résistance renforcé sur les assemblages.
Ces nouvelles obligations impactent directement la conception des menuiseries aluminium, afin de garantir la sécurité des personnes et la pérennité des ouvrages.
→ La réglementation s’applique aussi bien :
- aux logements individuels et collectifs,
- qu’aux ERP (Établissements Recevant du Public),
- en construction neuve comme en rénovation lourde (extensions, surélévations, modifications structurelles).
Dzao® : une gamme aluminium déjà conforme aux exigences cycloniques
Avec sa gamme Dzao® dédiée aux régions chaudes et tropicales, Profils Systèmes avait anticipé cette évolution réglementaire. Conçues sans rupture de pont thermique, les fenêtres et coulissants aluminium Dzao® offrent :
- une résistance mécanique élevée,
- une conception adaptée aux contraintes climatiques tropicales,
- des châssis minimalistes, avec une masse vue aluminium de seulement 66,3 mm en latéral,
- une grande liberté architecturale, sans compromis sur la sécurité.
Ces performances font de Dzao®une solution parfaitement conforme aux exigences vents cycloniques en Guadeloupe et Martinique.
Profils Systèmes mobilisé aux Antilles
Toujours engagé aux côtés des acteurs locaux, Profils Systèmes a organisé le mercredi 29 octobre dernier au Gosier (Guadeloupe) une soirée technique et conviviale consacrée à cette nouvelle réglementation.
Réunissant près de 100 participants (clients, prospects, architectes et bureaux de contrôle), cet événement a permis de :
- décrypter les nouvelles obligations réglementaires,
- présenter en détail les solutions Dzao®,
- accompagner les professionnels dans la continuité de leur activité sur la zone Caraïbes.
Une démonstration concrète du savoir-faire, de la réactivité et de l’engagement de Profils Systèmes à concevoir des menuiseries aluminium résistantes, durables et Made in France.
Les tags associés
Véranda : Profils Systèmes dévoile un livre blanc et un spot publicitaire
Spécialisé dans la fabrication de profilés aluminium, Profils Systèmes a dévoilé un spot publicitaire pour sa véranda aluminium Wallis.
Trinidad® 015JA : jalousie alu idéale en zones chaudes
En 2025, Profils Systèmes lance la jalousie aluminium Trinidad® 015JA, idéale pour les climats tropicaux : design, durabilité et performance thermique.
Frédéric Da Silva nommé technico-commercial chez Profils Systèmes
Profils Systèmes nomme Frédéric Da Silva technico-commercial Rhône-Alpes, renforçant son expertise en menuiseries aluminium depuis plus de 35 ans.
Une production plus forte, mais aussi plus vertueuse : les ambitions de Profils Systèmes
Repousser les limites de sa croissance tout en l’adaptant aux enjeux environnementaux. De nombreux industriels en rêvent, et c’est le cas de Profils Systèmes, fabricant de profilés aluminium. Focus lors...