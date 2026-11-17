Au Chesnay-Rocquencourt (78), Lorillard associe remplacement des menuiseries et rénovation des façades pour une grande copropriété.

À l’occasion du Salon de la Copropriété et de l’Habitat, qui s’est déroulé à Paris le 4 et 5 novembre, le groupe Lorillard a présenté son coulissant en bois à relevage, conçu dans son site industriel de Chartres (Eure-et-Loire), et disponible en chêne ou en bois exotique.

Les caractères techniques du coulissant bois



Un coulissant bois sur-mesure



Ce coulissant est actuellement mis en œuvre dans la rénovation de la résidence Parly 2, qui compte 7 500 logements au Chesnay-Rocquencourt (Yvelines). L’objectif : améliorer les performances thermiques et le confort des occupants tout en reproduisant l’esthétique et les proportions d’origine, avec des menuiseries allant jusqu’à trois mètres.



Dans le cadre de ce chantier, Lorillard fabrique les menuiseries sur-mesure et les pose dans les logements occupés.



Un accompagnement de proximité pour les copropriétaires



Pour une meilleure communication avec les copropriétaires, Lorillard propose un showroom directement installé sur site, dans les locaux du syndic.



Sur place, deux équipes de trois poseurs sont mobilisées, ainsi qu’un conducteur de travaux qui planifie les interventions directement avec les copropriétaires.



« À Parly 2, notre showroom sur site et l’organisation individualisée des interventions illustrent cette exigence de service », explique Jean-François Moonean, métreur commercial chez Lorenove Grands Comptes.



Lorillard Façades mobilisé pour l’entretien de 9 bâtiments



Par ailleurs, Lorillard Façades a remporté l’appel d’offres portant sur la maintenance des façades de trois résidences, représentant neuf bâtiments. Le contrat prévoit la réalisation de travaux d’entretien et de remise en état pour une durée de quatre ans.

Ces interventions répondent à la nécessaire programmation de travaux par les copropriétés.



Pour ce type de projets de rénovation énergétique des copropriétés, le groupe s’appuie sur ses deux entités complémentaires : Lorillard Grands Comptes, spécialisée dans le remplacement des menuiseries extérieures et des systèmes d’occultation, et Lorillard Façades, notamment dédiée aux travaux d’isolation thermique par l’extérieur (ITE).



Ainsi, ces deux entités proposent une approche coordonnée de la rénovation de l’enveloppe du bâtiment.

Le groupe Lorillard compte 1 570 salariés, produit en moyenne 1 160 menuiseries par jour et a réalisé un chiffre d’affaires de 250 millions d’euros en 2025.

