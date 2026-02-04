Le Mondial du Bâtiment devient le Paris Builders Show !

Nouvelle édition, nouveau nom et nouvelle organisation pour le Mondial du Bâtiment, rebaptisé Paris Builders Show par RX France. Présentation du programme de ses salons et ses formats inédits, axés sur un thème : « Le bâtiment en mouvement ».

+15 %. Voilà la progression de visiteurs qu’a observée le Mondial du Bâtiment entre ses éditions 2022 et 2024.

Pour l’édition 2026 – du 28 septembre au 1er octobre –, l’événement phare du bâtiment se réinvente en se rebaptisant « Paris Builders Show ». Un nom bien anglophone pour gagner en envergure internationale. Au total, plus de 135 000 participants français et étrangers sont attendus.

L’organisateur RX France approchera dès mi-février jusqu’à mai des professionnels hors-France via son « Builders Roadshow », allant de l’Italie au Canada en passant la Tunisie.

Car « le Mondial du Bâtiment en tant que tel n'était pas forcément un nom qui était connu », confie devant la presse Jean-Philippe Guillon, le 4 février.

Le directeur de l’événement précise que cette marque « ombrelle» couvrira l’ensemble des salons : Interclima, Idéobain et Batimat – qui intègre depuis 2024 le salon Equipbaie-Métalexpo.

Les Renodays maintenant tous les ans

Autre salon à rejoindre le rendez-vous international : le salon Renodays, rendez-vous de la rénovation énergétique depuis 2023. Il se déroulera tous les ans – au lieu de tous les deux ans - et s’axera davantage sur la rénovation globale. C’est-à-dire une rénovation qui n’est pas impactante uniquement sur plan énergétique, mais également sur le confort d’usage, la santé voire l’innovation.

Ces nouveaux aspects animeront les workshops, masterclass, Renotalks, café de la rénovation. Soit environ 120 prises de parole au sein du Pavilon 7.1 à Paris Porte de Versailles, du 28 au 29 septembre.

L’édition 2026 des Renodays affiche une autre spécificité : une ouverture vers les pays européens.

« On va profiter du rayonnement international de l'événement pour aussi traiter les problématiques de cinq pays qu'on considère assez proches en termes de besoins et avec des vrais exemples de réussite qui peuvent nous être utiles en France : la Belgique, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et le Portugal », expose M. Guillon.

Idéobain, toujours hissé en lieu d’inspiration

À quelques pas des Renodays, le pavillon 7.1 accueillera le salon Idéobain, rendez-vous de la filière sanitaire. 82 exposants - dont 18 adhérents de l’ Association des industries de la salle de bains (Afisb) – ont déjà répondu présent. Soit 75 % de taux remplissage à sept mois de la prochaine édition, qui mise sur trois thématiques : design et esthétique, durabilité et économie circulaire ainsi que confort et bien-être.

Le salon propose de nouvelles animations, avec son Forum abritant 25 conférences sur divers sujets (économies d’eau, réparabilité, adaptation à la perte d’autonomie…)

Des démonstrations pourront être menés sur les stands exposants de 54 et 99 m2, tandis qu’architectes et designers pourront assister à des visites guidées « sous un angle inspirationnel ».

Autre temps fort d’Idéobain, l’exposition « Vos déchets = une œuvre d’art ». Un artiste façonnera des œuvres à partis de déchets industriels d’exposants.

Batimat change de halls !

Plus gros salon du Paris Builders Show, Batimat affiche un 686 exposants. Nouveauté à noter toutefois : les halls 2 et 3 n’accueilleront pas ce salon, car en travaux jusqu’en août 2028.

L’évènement sera réparti entre les pavillons 1, 5.1 – dont la partie basse sera consacré à l’échafaudage - et 7.2.

Toujours au programme : les fameux Batitalks, Experts’ Corners, colloques, masterclass mais aussi les 60 sessions de pitchs de start-ups. Batimat concentre neuf univers dont : construction tech, construction hors-site, structure et enveloppe et construction bas-carbone.

Sans compter le salon Equipbaie (247 exposants inscrits ; 75 % de remplissage), dont les exposants occuperont les pavillons 4, 5.2, 5.3 et 6. Différentes familles produits seront representées, de la menuiserie aux machines et outillages, en passant par la protection solaire. Cette dernière catégorie s’illustrera pour la première fois dans les Innovation Awards du Paris Builders Show, à côté de l’appareillage électrique.

Le salon de la baie-menuiserie cible particulièrement la prescription à travers des sessions dédiées aux architectes à l’Agora 4. Au même espace, deses ateliers se tiendront au Pôle Fenêtre.

78 % d’espaces déjà remplis à Interclima

Enfin, focus sur Interclima, salon du génie climatique, qui enregistre 208 exposants dont 23 adhérents Uniclima (soit 78 % de remplissage). L’évènement s’articulera autour des six univers, dont l’eau chaude ou froid sanitaire, énergéticiens, la ventilation et QAI mais également les énergies renouvelables

D’ailleurs on retient, en complément du Village chaudières biomasse, l’arrivée du Village solaire thermique en 2026.

« Dans les espaces de prise de parole, au niveau du forum, on aura des conférences, des grands débats sur les thématiques actuelles, mais on va aussi notamment s'intéresser aux data centers », évoque Jean-Philippe Guillon.

Prévu entre les élections municipales et présidentielles, le Paris Builders Show lancera son format Grand Oral Politique, mettant en avant élus et futurs candidats.

Par Virginie Kroun