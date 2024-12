L’Anah adopte son budget 2025

L’Anah vient d’adopter son budget pour 2025. L’année prochaine, l’établissement public poursuivra son soutien aux projets d’amélioration de l’habitat, qu’il s’agisse de rénovation énergétique, d’adaptation à la perte d’autonomie ou de lutte contre l’habitat indigne.

Après une année 2024 atypique, ayant permis d’installer une dynamique de fond en faveur de la rénovation énergétique, l’Agence nationale de l’habitat place 2025 sous le signe de la stabilité réglementaire et budgétaire. Qu’il s’agisse de rénovation énergétique, d’adaptation à la perte d’autonomie ou de lutte contre l’habitat indigne, l’établissement public compte bel et bien poursuivre son soutien aux projets d’amélioration de l’habitat.

Une dynamique de fond en faveur de la rénovation

L’année dernière, le conseil d’administration de l’Anah adoptait une refonte profonde des aides. MaPrimeRénov’ est devenue la principale aide qui finance les rénovations par geste, les rénovations d’ampleur et la rénovation des copropriétés. MaPrimeAdapt’ est quant à elle devenue la principale aide en faveur de l’adaptation des logements à la perte d’autonomie. Enfin, Ma Prime Logement Décent est devenue la principale aide en faveur de la réhabilitation des logements indignes ou très dégradés.

Aujourd’hui, une véritable dynamique en faveur de l’amélioration de l’habitat privé s’est mise en place. Résultat, le parcours accompagné de MaPrimeRénov’ rencontre une forte adhésion avec près de 100 000 dossiers déposés pour réaliser une rénovation d’ampleur. La rénovation par geste présente quant à elle un retrait par rapport à 2023, en raison des assouplissement introduits en mai, qui ont provoqué de l’attentisme mais aussi en raison de la revalorisation des aides pour la rénovation d’ampleur.

Le maintien de MaPrimeRénov’ en 2025 devrait permettre de conforter cette dynamique. Les mesures de simplification mises en œuvre en mai dernier sont prolongées en 2025, afin de faciliter leur appropriation par les ménages et l’ensemble des professionnels du secteur.

Les financements importants décidés l’année dernière en faveur de la rénovation d’ampleur sont maintenus. L’accompagnement systématique réalisé par les Accompagnateurs Rénov’ pour sécuriser le parcours des ménages et faciliter leur passage à l’acte ne change pas.

Un budget qui confirme les ambitions pour 2025

Le conseil d’administration de l’Anah a adopté un budget qui permet de maintenir un haut niveau d’ambition pour 2025. Le budget d’interventions connaît une hausse de près de 600 millions d’euros par rapport aux moyens consommés en 2024, pour atteindre 4,4 milliards d’euros.

Celui-ci permettra de financer la rénovation de plus de 400 000 logements, dont 45 000 adaptations à la perte d’autonomie, 100 000 rénovation d’ampleur et 250 000 rénovations par geste. Les moyens consacrés pour le Plan initiative copropriétés sont également augmentés de 25 %, pour atteindre 250 millions d’euros.

Ainsi, plus de 3,2 milliards d’euros seront délégués dans les territoires (soit près de 70 % des crédits de l’agence). Enfin, l’ingénierie aux collectivités sera portée à 300 millions d’euros pour financer les études, l’accompagnement des ménages et les nouveaux pactes territoriaux et régionaux France Rénov’.

Jérémy Leduc

