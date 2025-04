Bernard Garnier devient le nouveau directeur général de Bieber Menuiseries. Le nouvel homme fort de l’entreprise alsacienne arrive avec la ferme intention de mettre son expertise au service du développement de la marque.

Le fabricant et concepteur de menuiseries extérieures Bieber Menuiseries accueille Bernard Garnier à sa direction générale.

Plus de 25 années dans l’industrie de la menuiserie

Fort de plus de 25 années d’expérience dans l’industrie de la menuiserie, M. Garnier est ingénieur de formation.

Le nouvel homme fort de Bieber Menuiseries a occupé de nombreuses fonctions de direction industrielle et managériale au sein du groupe Velux. Il a notamment été président directeur général de KH-SK France à Marney (volets roulants), directeur de différents systèmes de production en Europe et en Chine, et enfin, vice-président chargé de l’industrialisation et des technologies de production au siège du groupe au Danemark.

Une arrivée pour renforcer la dynamique de croissance et d’innovation

La nomination de M. Garnier au poste de directeur général s’inscrit dans la volonté de Bieber de renforcer sa dynamique de croissance et d’innovation, en s’appuyant sur un pilotage industriel solide et une vision internationale.

« Bieber est une entreprise reconnue pour la qualité de ses produits et la maîtrise de son savoir-faire. Je suis enthousiaste à l’idée d’accompagner les équipes, en conservant l’ADN artisanal de la marque, tout en renforçant sa performance industrielle », s’est réjouit Bernard Garnier.

« L’arrivée de Bernard Garnier à la tête de Bieber s’inscrit pleinement dans notre stratégie de croissance pour le groupe. Son parcours international, sa connaissance fine des enjeux de production et son sens du collectif sont des atouts précieux pour accompagner Bieber dans ses ambitions industrielles et commerciales », ajoute de son côté François Bourgoin, président du groupe HPG.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Bieber Menuiseries