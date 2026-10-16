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Constance Bourtoire devient directrice générale de la Fabrique de la Cité

Nomination
Publié le 16 octobre 2026 à 15h00, par Claire Lemonnier
Jusqu’ici directrice de projets au sein de la Fabrique de la Cité, Constance Bourtoire est devenue la directrice générale du think tank dédié aux transitions urbaines depuis le 1er octobre. Présentation.
©Florian Léger - Batiweb
©Florian Léger

Depuis le 1er octobre, la Fabrique de la Cité a une nouvelle directrice générale. Il s’agit de Constance Bourtoire. Elle succède à Céline Acharian, qui occupait ce poste depuis septembre 2022.

Constance Bourtoire est une ancienne élève de l’École Normale Supérieure (ENS) de Fontenay-Saint-Cloud, mais aussi diplômée de l’ESSEC et de l’Université Paris-Dauphine.

Un parcours tourné vers les transitions urbaines


Lors de son cursus, elle se spécialise dans les systèmes urbains, les enjeux d’aménagement du territoire, mais aussi dans le mode de gestion des collectivités territoriales et les enjeux de transition écologique des territoires.

Elle commence sa carrière chez Bouygues Immobilier, au sein de la direction « UrbanEra », en tant qu’experte dans la conception d’écoquartiers mixtes et durables. Elle y exerce notamment la fonction de directrice du développement en France.

En septembre 2024, elle rejoint la Fabrique de la Cité, le think tank créé par Vinci en 2010 et dédié aux transitions urbaines. Durant deux ans, elle est directrice de projets, avant d’être nommée directrice générale le 1er octobre dernier.

L’habitabilité des territoires au cœur des priorités


Pour l’année à venir, la Fabrique de la Cité fera un focus sur l’habitabilité des territoires, au travers de notes thématiques et de tables-rondes en régions.

« S’interroger sur l’habitabilité de nos territoires, cela revient à analyser encore plus finement leurs vulnérabilités et repenser le projet urbain en prenant soin de l’existant, des ressources limitées et des générations futures. Dans un contexte de crises systémiques, la Fabrique de la Cité s’intéressera de près aux nouveaux modèles de développement et de gouvernance des territoires urbains, tout en s’inspirant des meilleures pratiques déployées à l’international », annonce la nouvelle directrice générale.        

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Claire Lemonnier
Directrice de la publication - Batiweb

Claire Lemonnier est rédactrice en chef de Batiweb. Spécialisée dans tous les sujets liés au BTP et à l’immobilier, elle supervise la ligne éditoriale du média et suit de près l’évolution du secteur, des innovations techniques aux grandes tendances du marché de la construction.

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