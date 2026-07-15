NGE nomme Frédéric Bernadet et Romuald Hugues directeurs généraux adjoints. Ils auront pour mission respectivement d'accélérer les projets de cycle de l'eau et de ferroviaire à l'échelle du groupe de BTP.

« Notre cap est clair : faire de NGE un acteur de référence de la transition écologique et l’un des leaders intégrés capables de financer, concevoir, construire, maintenir et exploiter les infrastructures essentielles », a déclaré Jean Bernadet, président de Nouvelles Générations d’Entrepreneurs (NGE), le 9 juillet. « Le ferroviaire et le cycle de l’eau constituent deux leviers majeurs de ce changement d’échelle. »

D'où les nominations de Frédéric Bernadet et Romuald Hugues en qualité des directeurs généraux adjoints du major du BTP. Un changement de gouvernance en support des fonctions de Stéphane Perez, directeur général, et de Jean Sébastien Leoni, directeur général délégué.

Romuald Hugues, de Spie Batignolles à NGE

« La régénération industrielle, la réhabilitation des lignes de desserte fine du territoire, la maintenance, la signalisation, la sûreté et la gestion de site constituent ainsi des sujets de premier plan. À l’international, les lignes à grande vitesse et l’électrification représentent des relais de croissance majeurs, sur lesquels TSO peut capitaliser grâce à son leadership reconnu en France. Des projets structurants comme la LGV Rail Baltica en Estonie ou encore la LGV en Égypte, illustrent cette dynamique », lit-on dans le communiqué de NGE.

L'expérience de Romuald Hugues semble indiquée. Celui qui est diplômé de l’École Centrale Paris et d’HEC a commencé sa carrière au sein de Valerian. Au sein de la filiale de Spie Batignolles, spécialisée dans les chantiers routiers et ferroviaires, M. Hugues gravit les échelons, d'ingénieur études de prix en 2003 à directeur général délégué en 2020.

Il quitte Spie Batignolles pour rejoindre NGE, au poste de vice-président de TSO, expert des travaux ferroviaires. Il en devient président en 2024.

Nommé au poste de directeur général adjoint, l'homme de 44 ans aura pour mission de continuer la dynamique engagée sur les grands comptes sur les mobilités décarbonées, afin de s'impliquer dans les projets de grande envergure, en France comme à l'international.

Frédéric Bernadet, de l'Amérique du Sud à la France

« Pour le cycle de l’eau, la régénération et la maintenance des infrastructures, les grands projets industriels, notamment dans le cadre du déploiement du programme EPR2, représentent en France des leviers de croissance », affirme NGE. « À l’international, la nécessaire adaptation des infrastructures avec la sécurisation de l’accès à l’eau potable est cruciale. Le marché gagné récemment en Uruguay pour la production d’eau potable et l’assainissement illustre cette tendance ainsi que les projets de construction de station d’eau potable au Maroc et en Moldavie. »

Un bilan qui doit s'améliorer sous la houlette de Frédéric Bernadet. Du haut de ses 57 ans, ce dernier a occupé les fonctions de directeur général de Sade - filiale centrée sur le cycle de l'eau - depuis 2024 et directeur des implantations Multimétiers de NGE.

Diplômé de l’École Centrale de Nantes, M. Bernardet fait ses armes dès 1991 sur le barrage de Yacyreta entre l’Argentine et le Paraguay, géré par Dumez. Il participe également à la modernisation d'adduction d'eau à Buenos Aires, mais également à des chantiers de stations de traitement d’eaux usées et d’autoroutes en Colombie et au Chili.

En 2002, Frédéric Bernadet revient en France pour intégrer Vinci Construction et diriger des travaux maritimes et fluviaux en France et à l’export, mais aussi de génie civil et d’hydraulique en Ile-de-France. De fin 2022 à mi-2024, il était aux rênes de Sogea-Satom, major du BTP en Afrique.