Vinci décroche un contrat de 400 millions d'euros au Canada
Vinci a remporté un contrat d'environ 400 millions d'euros au Canada. Le groupe a annoncé vendredi 20 novembre que sa filiale de travaux, Vinci Construction, s'était vu attribuer par la joint-venture JGC Fluor BC LNG II « un contrat portant sur l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction d'un réservoir de gaz naturel liquéfié (GNL) de 225 000 mètres cubes à Kitimat, en Colombie-Britannique ».
« Ce contrat d'environ 400 millions d'euros s'inscrit dans le cadre de la phase 2 du projet d'extension de LNG Canada, le premier terminal d'exportation de GNL à grande échelle du Canada », précise Vinci. Ce nouveau réservoir doit permettre de doubler la capacité de production du terminal méthanier et au Canada d'accélérer ses exportations de GNL.
Un projet tourné vers l'Asie
Vinci Construction connaît le site. Selon le communiqué, la filiale « a déjà réalisé et mis en service en 2025 le premier réservoir du site, d'une capacité identique de 225 000 mètres cubes ». Elle a livré quelque 23 réservoirs de ce type au cours des 20 dernières années.
Fin septembre, le géant britannique des hydrocarbures Shell et ses partenaires dans le projet avaient annoncé l'extension de ce vaste projet canadien de GNL, ainsi qu'un potentiel renforcement des livraisons vers l'Asie. Situé à Kitimat, sur la côte pacifique du pays, LNG Canada permet d'acheminer du GNL en Asie par un trajet plus court que depuis le golfe du Mexique, aux États-Unis, via le canal de Panama.
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