Maxime Julliot devient directeur industriel de Rector Lesage

Pour développer ses performances industrielles, Rector Lesage a désigné Maxime Julliot comme directeur industriel. Cet ingénieur de formation compte 20 ans d'expérience dans l'industrie cimetière.

Expert de la préfabrication béton pour le bâtiment, Rector Lesage a annoncé ce jeudi 8 octobre Maxime Julliot au poste de directeur industriel. Il sera rattaché Noël Le Floch, directeur des opérations de l'industriel.

Une expérience au sein d'Italcementi et de Vicat

Du haut de ses 46 ans, M. Julliot compte plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie cimentière. Cet ingénieur diplômé de Nationale Supérieure des Arts et Métiers a été notamment responsable technque de 2009 à 2012 chez Italcementi, puis directeur performance industrielle au sein du groupe Vicat, de 2020 à 2026.

« Au cours de son parcours professionnel, il a occupé plusieurs fonctions à responsabilité qui lui ont permis de développer une expertise reconnue dans le pilotage industriel, l’amélioration continue et la conduite de transformation au service de la performance opérationnelle », lit-on dans le communiqué de Rector Lesage, au sein duquel il devra pousser le performance industrie industriel, « d’accompagner le développement de sa performance industrielle, en lien avec les équipes de direction et les sites de production ».

