Des murs préfabriqués pour le soutènement, le stockage et la délimitation urbaine

À chaque projet, son type de mur

Les murs préfabriqués Rector Lesage répondent à des usages variés : retenue de terre, aménagement paysager, voirie, parking, ouvrage routier, mur de quai, plateforme, cloisonnement extérieur, stockage d’agrégats, de céréales, de terres, de sels ou encore de déchets non dangereux.

La gamme se décline en plusieurs familles de produits, avec des murs de soutènement, des murs de stockage et des Murs Blocs pour le stockage ou la délimitation urbaine. Selon la série choisie, les murs Rector peuvent mesurer de 0,60 m à 5 m de hauteur et de 1 m à 5 m de longueur, afin de s’adapter à la diversité des chantiers.

Des murs de soutènement adaptés aux contraintes du terrain

Pour les projets de soutènement, Rector Lesage propose notamment des murs en L ou en T inversé, conçus pour assurer la stabilité des ouvrages et répondre aux contraintes de terrain. Les murs de série E, par exemple, sont particulièrement adaptés à la gestion des terrains en pente, à la stabilisation des sols, aux aménagements paysagers, aux routes, aux rampes d’accès ou aux zones de rétention. Leur forme auto-stable permet une bonne répartition des efforts de poussée exercés par la terre.

Chaque projet est étudié par les bureaux d’études Rector Lesage à partir des contraintes propres au chantier : hauteur, longueur, efforts de poussée ou encore configuration de pose.

Des solutions pour organiser et sécuriser les zones de stockage

Pour les carrières, zones industrielles, centres de recyclage, exploitations agricoles ou espaces de stockage extérieurs, Rector Lesage propose également des murs de stockage en L ou en T inversé. Ces solutions permettent de contenir des matériaux en vrac, d’organiser les espaces et de faciliter les opérations de chargement et de déchargement.

Les murs des séries M, G, GST ou AS/ASL sont pensés pour répondre à différents niveaux de contraintes. Les murs de série G, par exemple, sont adaptés aux zones de stockage à forte capacité et permettent de supporter des charges importantes, notamment sur les sites industriels, les carrières ou les zones de stockage. Leur conception en L ou en T inversé assure une résistance aux pressions latérales et limite les risques de basculement ou d’affaissement.

La série AS/ASL, quant à elle, est dédiée au stockage d’agrégats ou de produits agricoles. Solides, modulaires et polyvalents, ces murs en T inversé permettent de créer des espaces de stockage pour les graviers, pierres, sels, matériaux non dangereux, céréales ou produits agricoles.

Les Murs Blocs Rector : modularité, rapidité et réutilisation

Pour les besoins de stockage, de séparation ou de délimitation urbaine, les Murs Blocs Rector offrent une solution simple, rapide et modulable. Leur montage se réalise facilement avec un engin de levage, sans liant ni fixation, ce qui permet de créer des configurations temporaires ou permanentes selon les besoins du site. Une fois monté, l’espace est prêt à être utilisé.

Empilables, démontables et réutilisables, les Murs Blocs permettent de reconfigurer les espaces avec souplesse. Ils conviennent aussi bien aux zones de stockage, halls et entrepôts, murs de séparation, aménagements paysagers qu’aux applications de délimitation urbaine. Ils peuvent également être utilisés comme éléments anti-intrusion ou pour gérer les flux de circulation lors d’événements.

Rector Lesage propose aussi des accessoires dédiés, comme le Mur Bloc Toit, qui limite les dépôts sur les parties planes et facilite la séparation des éléments stockés, ou encore le Mur Bloc d’About, conçu pour renforcer la stabilité et la cohésion des structures modulaires.

Pour en savoir plus sur la gamme de murs de soutènement, de stockage et de délimitation urbaine Rector Lesage, cliquez ci-dessous.

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