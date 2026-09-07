Cyclosecure 30 : une bordure à pente adoucie pour des pistes plus sûres
Le développement des mobilités douces conduit les collectivités à concevoir des infrastructures toujours plus sûres pour les cyclistes. Afin de répondre à ces nouveaux enjeux, Alkern enrichit sa gamme Cyclosecure avec une nouvelle bordure spécialement conçue pour sécuriser les aménagements cyclables.
Lancée en 2025, la gamme Cyclosecure permet de matérialiser la séparation entre les voies circulées et les espaces réservés aux cyclistes ou aux piétons. Développée en s'appuyant sur les recommandations du Cerema, elle se distingue par sa conception dite « pardonnante », sans angle vif côté piste cyclable, limitant ainsi les risques de choc.
Avec Cyclosecure 30, Alkern propose un nouveau format de 1 000 × 300 × 250 mm intégrant une pente encore plus douce. Cette évolution améliore la sécurité des usagers en cas d'écart de trajectoire tout en offrant une séparation efficace entre les différents espaces de circulation.
Disponible en huit coloris – Porphyre rose, Quartz blanc, Calcaire jaune, Hourtin, Beige Cotentin, Basalte, Granité 74 et Granité –, cette nouvelle bordure s'intègre facilement dans tous les projets d'aménagement, qu'ils soient urbains ou périurbains.
Avec Cyclosecure 30, Alkern poursuit le développement de solutions adaptées aux nouveaux usages de la voirie et complète son offre dédiée aux espaces publics, aux côtés de ses bordures, caniveaux, quais de bus, guides-canne et îlots.
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