Laurent Festor nommé directeur Logistique du groupe Socoda

Afin de développer sa stratégie logistique, le groupe Socoda a désigné Laurent Festor au poste de directeur de ce segment. Une belle avancée pour le réseau de distributeurs indépendants, comme pour la carrière du professionnel, déjà bien expérimenté dans le domaine.

Après la nomination de Pauline Mispoulet à la présidence en 2020, le groupe Socoda accueille dans ses rangs un directeur logistique. Laurent Festor occupera cette nouvelle fonction au sein du réseau de distributeurs indépendants, spécialisés dans le bâtiment et l’industrie.

22 ans de projets et de pilotage de la supply-chain

Il faut dire que l’expérience de Laurent Festor en la matière n’est plus à prouver. Après la fin de ses études en Gestion Industrielle et Innovation, il s’est retrouvé à piloter la logistique, les transports et la relation clients auprès d’acteurs de la grande consommation comme Remington, Varta ou Henkel.

Son parcours professionnel s’est poursuivi chez Brico-Depôt, Daimler, De Dietrich Thermique, Petroplus, Thales et Safran. De grands groupes pour lesquels il a assuré l’optimisation des systèmes d’information et des processus achats-approvisionnements et logistiques, avant d’atterir chez Autodistribution en 2014.

Au sein du distributeur en transport, plateforme et dernier kilomètre, Laurent Festor gère le déploiement du nouveau modèle de distribution auprès des filiales et la responsabilité des approvisionnements de plateforme de pièces mécaniques, entretien ainsi qu’en carrosserie-peinture. Il se charge également des projets d’optimisation du pilotage des flux aval, en particulier des transports des plateformes européennes du groupe.

Paré pour déterminer la logistique Socoda et de ses 200 distributeurs indépendants, Laurent Festor, avec ses 22 ans de projets de pilotage dans la supply-chain, devrait accompagner le groupement sur ce point, peu adressé à ces entreprises mais pourtant essentiel au développement de leur commerce, de leur service client tout comme leur rentabilité.

En contribuant à cet axe stratégique de Socoda, Laurent Festor continue d’« évoluer avec plaisir au sein d’un univers qui valorise l’échange et la collaboration de l’ensemble des distributeurs, notamment indépendants », commente le groupe dans un communiqué.



Virginie Kroun

Photo de une : Socoda