En ce début d’année, Kawneer, spécialiste des façades, menuiseries et solutions en aluminium, a annoncé la nomination de Corinne Ortunez au poste de Responsable marketing opérationnel et communication de Kawneer France et Sud Europe. Après 27 ans de carrière chez Kawneer aux postes de Responsable du Service Distribution puis de Responsable Grands Comptes et Relation clients, elle remplace aujourd’hui Bertrand Lafaye au marketing et à la communication.