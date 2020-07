Déjà Directeur Général de Sika France, Pascal Malafosse vient en plus d’être nommé Directeur Général de Sika automotive France et de la société Parex France. Il succède à Guillaume Latil, qui a participé pendant cinq ans à la croissance de Parex, avant l’acquisition du groupe par Sika.

A 54 ans, Pascal Malafosse est diplômé en Génie Civil, d’un diplôme international de Management obtenu à IMD Lausanne, ainsi que d’un Master en Stratégie d’entreprise obtenu à HEC Paris.

Il rejoint Sika France en 1988, occupant divers postes : chef des ventes, Directeur national adjoint du marché négoce de l’activité distribution, Directeur National marché grand public distribution, ou encore Directeur de l’activité bâtiment et distribution. C’est en 2016 qu’il est nommé Directeur Général.

Depuis le 1er juillet, il occupe également le poste de Directeur Général de Sika automotive France et de Parex France. « Notre vision est d'anticiper et de relever les défis futurs en offrant des solutions fiables, novatrices, durables et à long terme dans les secteurs de la construction, du bâtiment et de l’industrie. Dans toutes nos réalisations, nous fournissons un label de qualité sur lequel nos collaborateurs, nos clients et toutes les parties prenantes peuvent compter - construire la confiance chaque jour. », a-t-il déclaré à l’occasion de cette nomination.

En plus de ces fonctions, il fait également partie du Conseil d’Administration du Syndicat national des joints de façade, du Conseil d’Administration de l’association française des industries colles adhésifs et mastics et de l’éco-organisme ECODDS.

D.T.