Députée LREM de l'Isère et déjà co-animatrice du Plan de rénovation énergétique des bâtiments (PREB), Marjolaine Meynier-Millefert vient d'être élue présidente de l'Alliance HQE-GBC.

Près d'un an après la nomination d'Estelle Révillard au poste de directrice de l'Alliance HQE-GBC, le conseil d'administration a élu la députée Marjolaine Meynier-Millefert comme présidente de l'association ce mardi 2 mars. Elle remplace Philippe Van de Maele, qui occupait cette fonction depuis 2017.

Une députée spécialisée dans la rénovation énergétique

Créée en 1996 à la demande de l'Etat, l'association, reconnue d'utilité publique en 2004, travaille en collaboration avec des industriels et professionnels du bâtiment et de l'aménagement pour construire des villes plus durables, mettant la qualité de vie et le respect de l'environnement au centre des préoccupations. Elle s'occupe notamment la base INIES, qui recense depuis plus de 15 ans les produits du BTP et leur impact sur l'environnement.

Ces problématiques s'inscrivent parfaitement dans les compétences de la députée, spécialisée dans la rénovation énergétique et déjà co-animatrice du Plan de rénovation énergétique des bâtiments (PREB).

C.L.