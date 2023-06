Annoncée depuis quelques mois, l’intention de rachat de la division « Climate Solutions » de Viessmann par Carrier a reçu le feu vert du gouvernement allemand le 23 juin. Le ministre de l’Économie allemand y voit un moyen de massifier la production des pompes à chaleur (PAC) et de les rendre plus abordables. Mais pour l’opposition, perdre un tel spécialiste du génie climatique présente un risque pour la transition énergétique et écologique du pays.

Fin avril, Carrier, spécialiste américain de la climatisation, du chauffage et de la ventilation, annonçait son intention de racheter la division « Climate Solutions » (ou solutions climatiques) de Viessmann. Celle-ci comprend l'activité pompes à chaleur du groupe familial allemand. Mais d’abord, le gouvernement avait posé ses conditions : un examen approfondi de l’opération, afin de vérifier que le « projet serve notre économie et l'Allemagne en tant que site commercial », selon le ministre de l'Économie écologiste Robert Habeck. « L’audit est terminé, et le ministère accorde à Viessmann l'autorisation (...), la vente peut donc se réaliser », a annoncé une porte-parole du ministère de l'Économie, le 23 juin, lors d'une conférence de presse à Berlin. Rendre les pompes à chaleur de Viessmann « meilleur marché » Le feu vert donné par Berlin à cette vente ne risque pas d’apaiser les critiques que cette opération provoque dans le pays. Car l’Allemagne mise sur la PAC pour sa transition énergétique, en remplacement du chauffage au gaz et au charbon, qui alimente encore majoritairement les foyers et bâtiments du pays. D’ailleurs, dans les prochains jours, un projet de loi dédié sera débattu au Parlement, au lendemain d’un accord européen trouvé sur les énergies renouvelables (EnR). Fruit de compromis entre les libéraux, sociaux-démocrates et Verts de la coalition gouvernementale, le texte prévoit de nouvelles aides financières pour les particuliers souhaitant installer une pompe à chaleur, et oblige une part de 65 % d'EnR dans le chauffage des nouvelles constructions. « Il importe que les avantages de notre politique énergétique et les profits qui en découlent continuent de profiter à l'Allemagne », affirme Robert Habeck. Le ministre de l’Économie a cependant assuré que la vente de la division « Climate Solutions » de Viessmann à Carrier va faire en sorte que les « pompes à chaleur de Viessmann soient meilleur marché, car l'objectif de l'opération est d'en produire plus », avait-il assuré. Il n’empêche que l’opposition chrétienne-démocrate (CDU-CSU) déplore la perte d’un fleuron de la PAC, à ce tournant stratégique pour le pays. Julia Kloeckner, chargée de l'économie au sein de l'Union conservatrice CDU-CSU, a jugé « dommage » qu'une entreprise allemande comme Viessmann tombe sous le giron américain. Lors de l’annonce de ce projet de rachat en avril, l'industriel allemand a bien souligné que le siège de « Viessmann Climate Solutions » demeurera à Allendorf, en Allemagne. Côté financier, le montant du rachat de la division « Climate Solutions » de Viessmann par Carrier s’élève à 12 milliards de dollars (10,9 milliards d'euros).

Virginie Kroun (avec AFP)

