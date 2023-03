Salon ISH : Viessmann dresse le bilan et présente sa nouvelle gamme de produits

L’ISH est bel et bien de retour dans la ville de Francfort, en Allemagne. Après une édition 2021 au format digital pour cause de Covid-19, les visiteurs ont pu retrouver le salon en chair et en os pour la première fois depuis près de quatre ans.

Il était donc question pour cette édition 2023 de mettre les petits plats dans les grands, afin d’accueillir au mieux les près de 200 000 visiteurs qui ont pu faire face aux derniers produits issus du secteur de la construction, de l’énergie, de la technologie, de la climatisation, et des énergies renouvelables.

Cette année, le salon se déroule du 13 au 17 mars, et accueille environ 2 400 exposants internationaux. Parmi ces exposants se trouvait la marque Viessmann, entreprise allemande qui fournit des solutions de chauffage et d’énergies intelligentes. Depuis son stand, d’une taille à faire pâlir de jalousie de nombreux concurrents, les dirigeants ont tenu une conférence de presse pour dresser le bilan sur l’année passée, et présenter leurs derniers produits.

Viessmann se porte bien, malgré un contexte économique et géopolitique incertain

Le bilan de l’entreprise Viessmann, fondée en 1917, est plus qu’honorable. Malgré des défis majeurs, comme la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, et les difficultés d’approvisionnement mondiales, la société a su brillamment maîtriser l’exercice écoulé. En témoigne son chiffre d’affaires qui s’élève à 4 milliards d’euros en 2022. Un montant qui représente une hausse de +19 % par rapport à l’année 2021, durant laquelle le bilan était de 3,4 milliards d’euros. Cela constitue par la même occasion un nouveau record pour la sixième année consécutive. L’équipe, ou "la famille", comme Viessmann aime à l'appeler, s’est aussi agrandie, passant de 13 000 à 14 500 membres désormais.

« Nos solutions climatiques contribuent à la réalisation des objectifs climatiques européens, à savoir une réduction d’au moins 55 % des émissions de CO2 d’ici 2030 par rapport à 1990. Le nombre de pompes à chaleur installées dans le futur constitue à cet égard un pilier essentiel. Dans le contexte de cette importante mission, nous sommes fiers d’avoir continué à faire progresser notre transformation en 2022. La visite du chancelier allemand Olaf Scholz à notre siège social l’année dernière souligne la pertinence de notre approche », s'est réjoui Thomas Heim, PDG de Viessmann Climate Solutions.

Viessmann Climate Solutions, la plus grosse branche de l’entreprise allemande, a vu son activité s’accélérer, notamment grâce à une forte demande en solutions climatiques durables reposant sur les énergies renouvelables. Face à ce constat, la société a décidé en mai 2022 d’investir une somme record d’un milliard d’euros dans le développement de solutions climatiques vertes.

En conséquence de quoi la branche d’activité a augmenté ses capacités de développement de pompes à chaleur, et le nombre de collaborateurs de cette division a pratiquement doublé. Une nouvelle génération de pompes à chaleur, la pose de la première pierre d’un nouveau site de production de PAC en Pologne, ou encore la nouvelle solution compacte "Viessmann Invisible", témoignent de l’offensive menée par l’entreprise vers les solutions climatiques vertes.

Viessmann Invisible, la nouveauté phare de la marque allemande

Pour cette édition 2023, l’innovation star de la marque Viessmann est bien la nouvelle solution compacte "Viessmann Invisible". Conçue pour les constructions neuves, Viessmann Invisible est composée d’une pompe à chaleur moderne, d’un ballon d’eau chaude, d’un système de ventilation résidentiel en option, ainsi que d’une batterie de stockage.

Cette solution permet une réduction de 60 % de la prise au sol. En effet, Viessmann Invisible est peu encombrant puisqu’il est possible de moduler la solution à sa guise, en l’étirant sur tout un pan de mur par exemple, en la plaçant en coin, ou encore en en faisant un seul et même bloc.

Les différentes dispositions possibles pour Viessmann Invisible - Crédit Photo : Viessmann

Des attributs qui constituent un réel intérêt quand on sait que le prix au mètre carré peut monter très haut dans certaines grandes villes. Viessmann Invisible permet alors à l’utilisateur d’optimiser son espace. De nos jours, deux tiers des nouvelles maisons n’ont pas de cave. Cela sous-entend que les pompes à chaleur et tout autres appareils de ce genre finissent par empiéter sur l’espace de vie des résidents. Grâce à cette solution, l’ancien local technique peut devenir un espace de vie supplémentaire, comme une salle de sport par exemple.

Cette solution silencieuse, décrite par Dr. Markus Klausner, directeur technique de Viessmann Climate Solutions, comme "une étape majeure en matière d’innovation", est disponible en plusieurs coloris, afin que Viessmann Invisible puisse se fondre au mieux dans le décor.

Jérémy Leduc

Photo de Une : J.L.