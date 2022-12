Révolutionner l’univers de l’éclairage, telle était l’ambition de Sylvania avec sa solution Concord Equinox. Ce nouveau luminaire, destiné à la construction neuve et à la rénovation, rompt avec les codes traditionnels du downlight grâce à son optique coulissante. Une révolution sur le marché qui permet la diffusion de l’éclairage à la fois vers le sol et vers le plafond. Explications.

La solution Concord Equinox par Sylvania s’inspire d’une optique développée par le fabricant américain QuarkStart, initialement déclinée sur des luminaires linéaires. En signant un partenariat exclusif, QuarkStart et le département R&D de Sylvania, situé au sein de son usine de New Haven au Royaume-Uni, ont décidé de l’adapter à un luminaire circulaire de type downlight, c'est-à-dire encastré dans le plafond, dit spot.

Un rendu inédit de la lumière ?

Cette « prouesse technique » utilise une optique dont la partie verticale agit comme « une chambre de mixage et assure le cheminement de la lumière », explique Benjamin Chapuis, responsable produit chez Sylvania. Son rôle est de guider le flux depuis la LED jusqu’au double réflecteur, ce dernier permettant la diffusion de l’éclairage vers le sol et vers la plafond.

En effet, le Concord Equinox offre une dimension supérieure à celle de sa simple fonction d’éclairage, avec une optique coulissante qui permet un « rendu inédit de la lumière », note Benjamin Chapuis.

Une partie de l’éclairage prend la forme d’un halo lumineux projeté au plafond et enveloppe le luminaire. « Le plafond n’est plus une surface plane, il gagne en relief et devient un espace de créativité », ajoute le responsable produit de Sylvania, précisant que le diamètre de ce cercle de lumière varie en fonction de la position de l’optique sur laquelle il est possible d’agir.

Selon l’ambiance désirée par l’architecte ou le client, il offre deux possibilités de réglages. La première est celle que Sylvania nomme la « non-déployée » pour un rendu « plus discret, au plus proche du luminaire », et la seconde, la « déployée » qui donne au luminaire l’impression d'être suspendu à quelques centimètres du plafond.

Le Concord Equinox en version déployée

Conçu pour s’intégrer à tous les types de plafonds ou de coffrage, il se décline également en deux finitions (noir et blanc), avec ou sans collerette et dans deux températures de couleur (3000/4000 K). « Cet éclairage a été imaginé pour donner une atmosphère unique au lieu dans lequel il se trouve », commente le responsable produit.

Une gestion d’éclairage intelligente

Proposé en version DALI - variateur de lumière qui utilise un ptotocole numérique pour envoyer un signal de commande de gradation - le Concord Equinox a la possibilité d’être associé à la solution de gestion de l’éclairage intelligente sans fil SylSmart Standalone proposée par Sylvania.

Via l’application mobile dédiée, cette version permet un réglage personnalisé, un contrôle automatisé des luminaires et une flexibilité 100% programmable pour créer des scénarios de lumière.

C’est le choix vers lequel s’est tourné BTB-GA, entreprise spécialisée dans l’aménagement des espaces de travail, filiale du groupe GCC, qui cherchait des produits innovants pour faire de sa nouvelle agence « une véritable vitrine » de son savoir-faire. 25 downlights DALI en 3000 K ont ainsi été installés dans ce lieu d’une surface de 400 m2.

Bureaux de l'entreprise BTB-GA

« La mise en oeuvre s’est très bien passée, avec un temps de pose sans perte de temps. Le changement de position verticale de l’optique s’effectue facilement au moyen de 3 vis situées sur le support de réglage. D’ailleurs pour encore plus de liberté, nous les avons volontairement resserrées juste ce qu’il faut pour pouvoir modifier le déploiement de l’optique comme bon nous semble », explique Arnaud Joly, responsable du bureau d’études BTB-GES, autre filiale du Groupe GCC, à l’origine de l’installation des luminaires.

« Au-delà de sa beauté en terme de design, Concord Equinox et son optique qui descend sortent de l’ordinaire. Un petit détail qui fait toute la différence », conclut-il.

Marie Gérald

Photo de Une : © Sylvania