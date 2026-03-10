Podcast
Un nouveau nom pour la présidence de CDC Habitat : Clément Lecuivre

Nomination

Publié le 10 mars 2026 à 12h00, mis à jour le 10 mars 2026 à 17h25

La présidente du directoire de CDC Habitat Anne-Sophie Grave part à la retraite. Une personne pressentie pour la remplacer : Clément Lecuivre, connu de Bercy et des institutions auxquelles est rattaché le bailleur social.
À la présidence du directoire de CDC Habitat depuis décembre 2020, Anne-Sophie Grave tire sa révérence, faisant « valoir ses droits à la retraite ». 

« En cinq ans, elle a porté une stratégie ambitieuse et positionné CDC Habitat comme opérateur global de l’habitat d’intérêt public, engagé pour le logement durable, accessible à tous, en métropole comme en Outre-mer », salue Antoine Saintoyant, directeur général adjoint de la Caisse des Dépôts et directeur de la Banque des Territoires.

Un nom annoncé le 9 mars pour la remplacer : Clément Lecuivre, le directeur général du bailleur social

De Bercy à CDC Habitat, en passant par Matignon

 

Cette nomination doit encore recevoir l’approbation du conseil de surveillance de CDC Habitat, prévue le 26 mars. Mais le parcours M. Lecuivre parle pour lui-même

Administrateur civil pour le cabinet du ministère de l’Économie et des Finances de 2005 à 2008 puis conseiller technique du Premier ministre François Fillonde 2008 à 2010, il devient directeur Stratégie de la Caisse des dépôts en 2011.

Clément Lecuivre atterrit à CDC Habitat en 2015. D’abord directeur général adjointe en charges des finances, il gravit les échelons pour arriver au poste de directeur des finances et des participations du groupe en 2020. Directeur général de CDC Habitat depuis 2022, M. Lecuivre prendra les rênes d’un bailleur social comptant 560 000 logements, détenus à 100 % par la Caisse des dépôts, elle-même rattachée à la Banque des Territoires.
 

