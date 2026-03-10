Fraudes aux aides : l'Anah annonce avoir déjoué 21 000 tentatives en 2025
Publié le 10 mars 2026 à 15h30, mis à jour le 10 mars 2026 à 15h48, par Raphaël Barrou
À l'occasion de son conseil d'administration, l'Anah (Agence nationale de l'habitat) a annoncé avoir déjoué plus de 21 000 tentatives de fraude aux aides à la rénovation énergétique en 2025. L'agence, qui se charge de la distribution de l'enveloppe du dispositif MaPrimeRénov', estime ainsi avoir bloqué le versement de 174 millions d'euros d'argent public.
Ces annonces interviennent au lendemain du lancement du procès à Paris de sept individus soupçonnés d'avoir mis en place un système de fraudes à MaPrimeRénov' pour un préjudice total supérieur à un million d'euros.
16 % des dossiers sont soumis à des inspections sur place
« La rénovation de l'habitat mobilise des moyens budgétaires considérables et constitue un levier majeur pour la transition écologique », a rappelé l'Anah dans un communiqué, estimant que cette politique « doit être irréprochable ».
L'agence affirme que les vérifications ont été renforcées l'année dernière. Désormais, les inspections sur place concerneraient 16 % des dossiers, soit plus que l'objectif initial.
L'Anah est aussi revenue sur les fraudes détectées a posteriori. Depuis 2020, 85 millions d'euros, soit 0,4 % des 19,2 milliards d'euros distribués par l'agence sur les cinq années, ont ainsi été attribués à des demandes frauduleuses. Des situations qui font « systématiquement l’objet de dépôts de plainte auprès des parquets », précise l'agence.
Vers des mesures de plus en plus strictes ?
Comme annoncé précédemment par le ministre du Logement Vincent Jeanbrun, l'Anah compte continuer d'agir pour minimiser encore le risque de fraude. Depuis cette année, il est nécessaire de prendre un rendez-vous avec un conseiller France Rénov' avant tout travaux de rénovation d'ampleur.
Mais l'Anah prévoit d'accélérer la lutte contre la fraude. Notamment en ayant recours au name and shame, la publication des noms des acteurs sanctionnés pour fraudes, ou encore en obligeant les entreprises proposant des travaux de rénovation à faire la promotion de France Rénov' dans leurs supports de communication.
Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !
Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTPJe m’abonne gratuitement →
Les tags associés
Fraude et rénovation énergétique : Enedger fait appel à l’IA et la blockchain
Alors que les fraudes à MaPrimeRénov’ et aux CEE se multiplient, la start-up Enedger lance Enerblock, une plateforme reposant sur la blockchain et l’intelligence artificielle. Le but : garantir la fiabilité...
KALAMUA® : l’enduit béton chanvre prêt à l’emploi séduit Paris
KALAMUA® de SAINT-ASTIER® est le premier enduit monocouche prêt à l’emploi, adapté aux supports biosourcés comme le béton de chanvre. Idéal en éco-rénovation.
ARTIBAT 2025 : le plein d'innovations en territoire breton !
Artibat 2025 à Rennes a mis à l’honneur l’innovation dans le BTP : matériaux bas carbone, IA, impression 3D et solutions durables pour construire l’avenir.
MaPrimeRénov’ : pas de suspension pour les travaux mono-gestes
La suspension de MaPrimeRénov’ ne concernera finalement pas les travaux mono-gestes, a annoncé le gouvernement. Une « victoire » pour la Fédération Française du Bâtiment (FFB), tandis que le collectif...