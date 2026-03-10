174 millions d'euros d'argent public ont été « sauvés » en 2025 selon l'Anah, qui verse les aides à la rénovation énergétique, grâce à la détection de fraudes. Celles-ci représenteraient 0,4 % des montants versés par l'agence depuis 2020, alors les règles deviennent plus strictes pour limiter les trous dans la raquette.

À l'occasion de son conseil d'administration, l'Anah (Agence nationale de l'habitat) a annoncé avoir déjoué plus de 21 000 tentatives de fraude aux aides à la rénovation énergétique en 2025. L'agence, qui se charge de la distribution de l'enveloppe du dispositif MaPrimeRénov', estime ainsi avoir bloqué le versement de 174 millions d'euros d'argent public.

Ces annonces interviennent au lendemain du lancement du procès à Paris de sept individus soupçonnés d'avoir mis en place un système de fraudes à MaPrimeRénov' pour un préjudice total supérieur à un million d'euros.

16 % des dossiers sont soumis à des inspections sur place

« La rénovation de l'habitat mobilise des moyens budgétaires considérables et constitue un levier majeur pour la transition écologique », a rappelé l'Anah dans un communiqué, estimant que cette politique « doit être irréprochable ».

L'agence affirme que les vérifications ont été renforcées l'année dernière. Désormais, les inspections sur place concerneraient 16 % des dossiers, soit plus que l'objectif initial.

L'Anah est aussi revenue sur les fraudes détectées a posteriori. Depuis 2020, 85 millions d'euros, soit 0,4 % des 19,2 milliards d'euros distribués par l'agence sur les cinq années, ont ainsi été attribués à des demandes frauduleuses. Des situations qui font « systématiquement l’objet de dépôts de plainte auprès des parquets », précise l'agence.

Vers des mesures de plus en plus strictes ?

Comme annoncé précédemment par le ministre du Logement Vincent Jeanbrun, l'Anah compte continuer d'agir pour minimiser encore le risque de fraude. Depuis cette année, il est nécessaire de prendre un rendez-vous avec un conseiller France Rénov' avant tout travaux de rénovation d'ampleur.

Mais l'Anah prévoit d'accélérer la lutte contre la fraude. Notamment en ayant recours au name and shame, la publication des noms des acteurs sanctionnés pour fraudes, ou encore en obligeant les entreprises proposant des travaux de rénovation à faire la promotion de France Rénov' dans leurs supports de communication.