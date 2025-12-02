Le logement social en quête d’équilibre
Publié le 02 décembre 2025
Avec son rendez-vous mensuel, Batiweb revient sur le logement social, les évolutions législatives, l'instabilité politique...
Retrouvez au sommaire :
- Dossier spécial consacré au logement social
- Index, CEE, TVA… les dernières évolutions législatives
- Des signaux mitigés pour la rénovation énergétique
- Vers une relance pour le logement locatif ?
- Le BTP frappé par l'instabilité
