Le logement social en quête d’équilibre

Publié le 02 décembre 2025

Le logement social doit concilier durabilité, rénovation, financement et besoins croissants pour répondre aux 2,87 millions de ménages en attente.
Avec son rendez-vous mensuel, Batiweb revient sur le logement social, les évolutions législatives, l'instabilité politique...

Retrouvez au sommaire :

  • Dossier spécial consacré au logement social
  • Index, CEE, TVA… les dernières évolutions législatives
  • Des signaux mitigés pour la rénovation énergétique
  • Vers une relance pour le logement locatif ?
  • Le BTP frappé par l'instabilité

