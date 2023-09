Bruno Cadudal réélu président de l’UFME

L’Union des Fabricants de Menuiseries (UFME) a annoncé la réélection de son président Bruno Cadudal, pour un troisième mandat d’un an. C’est à Vannes, lors de son assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 2 juin dernier, que l’UFME a procédé à la nomination de son bureau et de son conseil d’administration. L’occasion également pour le syndicat de dresser son bilan sur l’année écoulée et de réaffirmer ses engagements pour le rayonnement de la profession et la valorisation d’une fenêtre de qualité fabriquée en France.

Le 2 juin dernier, l’UFME a tenu son assemblée générale annuelle, durant laquelle pas moins de 120 adhérents étaient présents. Un moment riche en débats, en partage d’expériences et de convivialité professionnelle, comme en témoignent la participation massive des adhérents et l’augmentation du recrutement d’adhérents fabricants, professions associées, installateurs, et recycleurs.

L’UFME nomme son nouveau bureau pour l’année 2022-2023

Un conseil d’administration extraordinaire s’est donc réuni et a ainsi réélu Bruno Cadudal en tant que président pour la troisième année consécutive. Bruno Cadudal qui est aussi le directeur général d’Atlantem Industries, en a par ailleurs profité pour dresser le bilan du syndicat sur l’année écoulée : « Les tensions que nous connaissons actuellement sont propices à la pensée collective. Nous avons accompagné nos adhérents lors de la pandémie de Covid-19 avec le décryptage des guides et protocoles sanitaires, nous avons relancé nos productions tous ensemble, nous développons nos démarches environnementales aussi pour gagner en indépendance et nous échangeons fréquemment entre fournisseurs et clients sur les récentes problématiques telles que la pénurie de matière et les difficultés d’approvisionnement, la guerre en Ukraine, l’inflation ».

Au cours de ce conseil d'administration, l’UFME a également nommé son nouveau bureau pour l’année 2022-2023. Un nouveau membre, Marc Philippoteau, représentant Professions Associées, rejoint quatre autres membres reconduits, à savoir Cécile Sanz la vice-présidente, Vincent Pasquet le trésorier, François Guerin le secrétaire général et enfin Jos Lenferink, représentant extrudeurs gammistes.

Organisées en ligne du 28 avril au 25 mai derniers, les élections au conseil d’administration ont de la même manière renouvelé les mandats de Manuel Inigo et François Le Nouy pour la section fabricants et de Philippe Guerder pour la section Extrudeurs gammistes. Tandis que de nouveaux élus ont fait leur entrée dans la section fabricants avec les arrivées de Philippe Castres, de Sébastien Jacquet et de Marc Tenart. La section Professions Associées accueille quant à elle Stéphane Grandière et la section Installateurs Hervé Massoni. En 2023, l’UFME compte également nommer pour la première fois le représentant de la nouvelle section Recycleurs, qui a récemment été créée.

Robin Schmidt

Photo de une : ©Charles Marion