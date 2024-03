Début 2024, Catherine Cousinard devient directrice générale déléguée de Spie batignolles énergie. Un poste à la hauteur de cette experte des évolutions énergétiques et industrielles, qui compte 23 ans d’expérience au sein du groupe Engie.

Depuis le 2 janvier 2024, Spie batignolles énergie - filiale du groupe spécialisée dans le génie électrique, le génie climatique, les fluides industriels, les infrastructures ferroviaires, la maintenance multitechnique - accueille une nouvelle directrice générale déléguée.

Il s’agit de Catherine Cousinard. Du haut de ses 49 ans, cette dernière compte 25 ans d’expérience dans le management de centres de profits mais aussi dans l’ingénierie, l'énergie et le développement de nouveaux services industriels.

23 ans d’expérience au sein du groupe Engie

Il faut dire que Catherine Cousinard est une experte en la matière. Ingénieure de formation, elle est passée sur les bancs l’École Nationale des Mines de Nancy, puis celle de Paris, où elle suit un master spécialisé en ingénierie gazière.

Dès la fin de ses études, elle rejoint le groupe Engie en 1997. Commence une aventure de 23 ans, durant lesquels Mme Cousinard relève différents défis. Notamment celui l’ouverture du marché de l’énergie au sein de l’opérateur de distribution GRDF et de l’opérateur de Transport GRTGaz.

En 2013, elle devient responsable des activités Facility Management en France, sur la branche Services du groupe Engie. Elle gère également la transformation des activités de ladite branche (génie électrique, climatique, génie industriel et réseaux de chaleur). Elle occupe ensuite le poste de DGA des activités Tertiaire & Proximité pour la France, jusqu’au départ de celles-ci au sein du groupe Bouygues.

Dès septembre 2021, Catherine Cousinard reprend les rênes de Séolis, en tant que directrice générale. L'entreprise locale d’énergies gère des réseaux électriques en Deux Sèvres et se tourne vers les énergies renouvelables.

Un parcours lui donnant « une vision claire des tenants et aboutissants de l’ensemble des maillons de la chaîne énergétique », souligne Mme Cousinard. Par là, l’intéressée fait référence à la performance énergétique des bâtiments, aux industries et aux infrastructures des villes (GTB et smart building, décret BACS, RE2020, sobriété de l’éclairage public, infrastructures connectées….), l’électrification des usages et le verdissement des énergies (bornes de recharge, raccordement de réseaux des parcs éoliens et de centrales solaires, méthanisation…). En bref, le déploiement des « solutions décarbonées pour favoriser la réindustrialisation de la France », détaille Catherine Cousinard.

« Les transitions énergétiques et digitales sont de formidables moteurs de la transformation et du développement des villes, de l’industrie et des territoires. Consommer moins d’énergie, remplacer les énergies carbonées par des énergies renouvelables et électrifier les usages, voilà les challenges qui me passionnent et qui sont au coeur de la stratégie du groupe Spie batignolles et au service de ses clients », souligne-t-elle.

