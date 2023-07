Concertation sur le chauffage : Engie appelle à miser sur les chaudières hybrides et le biogaz

Alors que la concertation portant sur la décarbonation des modes de chauffage va bientôt prendre fin, Engie appelle l’État à soutenir davantage les chaudières hybrides, et à baisser le taux de TVA pour rendre davantage accessibles les équipements recourant au biogaz.

En juin dernier, le gouvernement lançait une concertation sur la décarbonation des modes de chauffage, afin de mettre à exécution son plan visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Lors du lancement de cette concertation, l’idée d’un remplacement de toutes les chaudières gaz par des pompes à chaleur – soit 12 millions d’unités – avait suscité la polémique, aussi bien parmi les énergéticiens, les fabricants de chaudières, que les associations de consommateurs.

Miser sur les chaudières hybrides

Alors que cette concertation doit s’achever ce 28 juillet, Engie a appelé à promouvoir davantage les chaudières hybrides – alliant gaz et électricité – pour remplacer les vieilles chaudières gaz en fin de vie.

Ce type de solution, combinant une chaudière gaz à très hautes performantes énergétiques (THPE) et une pompe à chaleur électrique, et encouragée dans d’autres pays européens comme l'Allemagne, les Pays-Bas, ou l’Italie, permettrait, selon Engie, de réduire de 40 % la consommation d’énergie, et de 70 % les émissions de CO2 du secteur.

« L'eau chaude sanitaire viendrait de la pompe à chaleur, ainsi qu'une partie du chauffage lors des saisons intermédiaires, et on basculerait vers le gaz pour les appels de pointe l'hiver, ce qui permettrait de ne pas surcontraindre le système électrique français l'hiver, tout en évitant les importations d'électricité carbonée », explique Cécile Prévieu, directrice générale adjointe des activités infrastructures d’Engie.

Prendre en compte le développement du biogaz

L’énergéticien parie également sur le développement du biogaz. Le volume de gaz vert consommé, actuellement estimé à 2 %, pourrait grimper à 20 % d’ici 2030, selon le groupe, notamment grâce au développement de quatre filières : la méthanisation, la pyrogazéification, l’e-méthane, et la gazéification hydrothermale.

Pour soutenir ces diverses solutions, Engie demande un effort financier à l’État, pour baisser la TVA sur les équipements qui utilisent plus de 50 % de biométhane, maintenir un taux de TVA réduit pour la chaudière THPE, lorsque la chaudière hybride n’est pas compatible avec le logement, mais aussi d’étendre le « coup de pouce chauffage » aux chaudières hybrides.

Claire Lemonnier (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock