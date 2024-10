RENO REGLO « les clés des devis, factures et de la relation client »

Objectif : accompagner les professionnels dans leurs relations clients, sur les devis et factures

En parallèle de la dimension technique des travaux de rénovation énergétique, il est important pour les artisans et les entreprises du bâtiment, qu’ils soient titulaires ou en quête d’un signe RGE, de comprendre les enjeux d’une relation client réussie, et d’en maîtriser chaque étape.

Pour accompagner ces professionnels, FEEBAT a créé RENO REGLO : un parcours inédit qui leur donne les clés des relations clients, avant, pendant et après les travaux, et les aide à s’assurer de la conformité de leurs pratiques, devis et factures en premier lieu, avec la réglementation et les exigences d’obtention des aides comme MaPrimeRénov’ ou les CEE.

RENO REGLO, un parcours complet, pratique et didactique

RENO REGLO a été coconstruit avec des experts de la filière, pour permettre aux artisans et entreprises de travaux de rénovation énergétique de :

Identifier et appliquer les bonnes pratiques d’une relation client de qualité à chaque étape des travaux, de la relation avant signature du devis à la réception des travaux.

Mettre en œuvre des pratiques de relation clients, devis et factures, conformes au Code de la consommation, ainsi qu’aux exigences relatives à l’obtention des aides financières à la rénovation énergétique.

Le parcours favorise une démarche active d’apprentissage, grâce à des contenus diversifiés et interactifs, adaptés à tous les niveaux de connaissance, mis à jour pour une application immédiate des compétences acquises. Deux formats d’une durée moyenne de 3h30 sont proposés : un parcours en ligne, gratuit et en autonomie, et des formations en présentiel ou à distance, disponibles d’ici fin 2024.

