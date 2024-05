Le 16 mai dernier, le nouveau président de l’Office du Bâtiment Grand Paris (OBGP) a été élu. Il s’agit de Dominique Zaccagnino, administrateur de la FFB Grand Paris Île-de-France et vice-président de l’OBGP.

L’Office du Bâtiment Grand Paris (OBGP) a été fondé en 2018 par la Fédération Française du Bâtiment Grand Paris Île-de-France et l’Union Nationale des Syndicats Français des Architectes. Sa mission : faciliter les échanges entre entrepreneurs du bâtiment et architectes.

Pour succéder à son ancien président, l’architecte François Pelegrin, l’organisation a élu Dominique Zaccagnino.

Une expérience à la fois dans le bâtiment et la maîtrise d'oeuvre

« Je suis fier de présider l’OBGP, un lieu d’échange serein permettant aux entrepreneurs du bâtiment et aux architectes de pouvoir collaborer, tous ensemble, pour harmoniser la filière construction qui fait face à de nouveaux enjeux, principalement en matière environnementale » se réjouit Dominique Zaccagnino dans un communiqué.

Diplômé de Paris Sorbonne en management et gestion des entreprises en 1995, Dominique Zaccagnino intègre le monde du bâtiment en rejoignant une entreprise générale familiale de la rénovation. Il s’aventure dans quelques cabinets d’architecture et d’études, avant de travailler au sein de Vinci Construction. En 2022, il devient directeur opérationnel de Dumez Île-de-France, filiale du groupe spécialisée en réhabilitation.

En parallèle de sa vie professionnelle, Dominique Zaccagnino est fortement investi dans la vie syndicale. Il est engagé auprès du Syndicat des Entrepreneurs de la Construction - structure membre de la FFB Grand Paris Île-de-France - et administrateur de la FFB. Depuis 2017, il se charge des parties Lean Management, affaires économiques et prospectives au sein du Bureau de la FFB Grand Paris Île-de-France.

Vice-président de l’OBGP durant les six dernières années, M. Zaccagnino occupera pour un mandat de trois ans la présidence de l’OBGP. Dans la lignée de son précecesseur, le nouveau président de l’office entend « poursuivre le travail commun entre les entrepreneurs du bâtiment et les architectes, afin de fournir un service global et cohérent sur les chantiers », lit-on dans un communiqué.

Autre chantier : la transition énergétique et écologique, à travers le nouveau Plan Local d’Urbanisme bioclimatique.

Virginie Kroun

Photo de Une : Dominique Zaccagnino - FFB Grand Paris IDF