Écominéro renforce son équipe de direction

Après avoir dévoilé le 17 mars dernier l’identité de ses 30 premiers actionnaires, l’éco-organisme de la filière minérale Écominero annonce aujourd'hui renforcer son organisation avec deux nouvelles arrivées au sein des équipes.

François Demeure dit Latte est nommé directeur général et Mathieu Hiblot devient le nouveau directeur technique, innovations et relations institutionnelles, au sein d'Écominéro. Avec cette double nomination, l’éco-organisme confirme dans un communiqué« sa volonté d’agir ».

Deux nouveaux élus

Premier directeur général d’Écominéro, François Demeure dit Latte débute sa carrière en tant qu’auditeur financier au sein du cabinet Arthur Andersen, en 1999. Cinq ans plus tard, il rejoint le groupe Suez et devient rapidement directeur financier du Pôle Recyclage de SITA France. A partir de 2009, cet ingénieur de formation accroît son expertise dans l’environnement puisqu’il prend la direction financière de CITEO, premier éco-organisme de France. En 2014, il est nommé directeur général d’Adelphe, sa filiale spécialisée dans le recyclage des emballages des vins et spiritueux et des médicaments, puis réintègre finalement le groupe Suez en 2018.

« Avec la structuration d’Ecominéro, je souhaite développer les solutions les plus efficaces pour augmenter le recyclage des déchets inertes en France. L’objectif de la nouvelle équipe dirigeante sera d’agir pour permettre d’atteindre collectivement les objectifs nationaux de valorisation et de recyclage définis par les pouvoirs publics », déclare François Demeure dit Latte.

Impliqué depuis près de 20 ans dans le développement de l’industrie du recyclage, il rejoindra en juillet prochain l’équipe d’Ecominéro en tant que directeur général.

Pour l'accompagner, François Demeure dit Latte pourra désormais compter sur Mathieu Hiblot, en tant que directeur technique, innovation et relations institutionnelles.

« Écominéro a pour mission de valoriser 90 % des déchets inertes du bâtiment d’ici 2028. C’est un projet important de responsabilité sociétale auquel je souhaite apporter mon expérience pour accompagner les entreprises de la filière de la construction minérale dans l’atteinte de ces objectifs », commente ce dernier.

Spécialiste de l’évaluation environnementale et de la sûreté des systèmes industriels, Mathieu Hiblot commence sa carrière en 2005, en tant que chargé de mission pour l’UNICEM Champagne-Ardenne, avant d'exercer pendant cinq ans différentes responsabilités au sein de l’union. En 2010, il rejoint la FFB en tant que délégué général du Syndicat national des entreprises de démolition (SNED).

En 2015, Mathieu Hiblot est nommé decrétaire général du l’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG), mission qu’il a asurée jusqu’en avril 2022, date de sa prise de nouvelles responsabilités au sein d’Écominéro, en tant que directeur technique, innovation et relations institutionnelles.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Ecominero