En 2021, l'activité des matériaux de construction a renoué avec ses niveaux d'avant-crise

L'Unicem a dévoilé, ce lundi 14 février, les résultats des matériaux de construction à fin décembre, dressant le bilan du quatrième trimestre 2021, et de l'année entière. Bilan : le béton prêt à l'emploi (BPE), les granulats, et l'indicateur matériaux renouent bien avec les niveaux de 2019.

En décembre 2021, l'Unicem dressait le bilan du troisième trimestre pour les matériaux de construction, et évoquait une année « chahutée » mais pas « chaotique » comme l'année 2020. L'union soulignait notamment que l'activité retrouvait ses niveaux d'avant-crise.

Ce lundi 14 février, le syndicat a publié les derniers chiffres du 4ème trimestre 2021, faisant état d'une hausse en comparaison avec la même période de 2020. L'activité du béton prêt à l'emploi (BPE) enregistre en effet +9,9 % par rapport à un an plus tôt, et les granulats +9,3 %. « Cette progression sensible ne fait toutefois que ramener l’activité à son niveau d’avant-crise sanitaire », précise cependant l'Unicem.

Au mois de décembre, l'Unicem s'inquiète par ailleurs d'un léger repli, notamment pour la production de BPE, qui enregistre -6,4 % par rapport à novembre, et -5,5 % par rapport à décembre 2020. En revanche, les volumes de livraisons seraient en hausse de 4 % par rapport au troisième trimestre 2021, et dépasseraient de 2,2 % les niveaux du quatrième trimestre 2019.

Côté granulats, les volumes reculent de 2,6 % entre décembre 2019 et décembre 2021, et les livraisons de 2,4 % entre le quatrième trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2021. Sur l'ensemble de l'année, les volumes restent très légèrement en-dessous des niveaux d'avant-crise, avec -0,9 %.

Le bilan reste toutefois positif pour l'indicateur matériaux de l'Unicem, dont l'activité serait estimée à +1,3 % par rapport à son niveau d'avant-crise.

Tableau de la production de granulats et BPE. Source : Unicem

Une conjoncture en demi-teinte

Outre ce bilan chiffré, l'Unicem est comme à son habitude revenue sur la conjoncture du BTP. L'union note notamment une légère « érosion » des carnets de commandes dans le gros oeuvre, qui pourrait, selon elle, s'expliquer par une récente hausse des effectifs, ayant permis de réduire les délais de réalisation des travaux.

Globalement, ces carnets de commandes restent toutefois bien remplis, avec 9,4 mois dans le gros oeuvre à fin janvier (après un pic relevé à 10,1 au mois d'août).

Par ailleurs, les perspectives s'améliorent, avec une baisse du nombre d'entreprises faisant face à des problèmes de recrutement, passant de 48 % en décembre à 43 % en janvier. La part d'entreprises rencontrant des difficultés d'approvisionnement diminue également, passant de 32,4 % en décembre, à moins de 29 % en janvier.

Côté travaux publics, l'Unicem rappelle que le volume de travaux aurait rebondi de 9,9 % sur un an, tout en restant en-dessous des niveaux de 2019, de -3,8 %. Par ailleurs, l'union souligne que le secteur reste inquiet de « l'atonie » des prises de commandes, en baisse de 7,5 % par rapport à 2020, et de 19,6 % par rapport à 2019.

Claire Lemonnier