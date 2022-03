Écominéro dévoile l’identité de ses premiers actionnaires

Malgré un chiffre d'affaires 2013 affecté par les taux de change, le cimentier français Lafarge s'est déclaré confiant et déterminé pour 2014. Le groupe table sur une hausse de 2 à 5 % de la demande de béton, grâce au renforcement de sa présence sur les marchés émergents, la réduction de sa dette et la reprise progressive des économies développées. Au total, l'investissement se monte à plus de 300 millions d'euros sur le dernier trimestre pour son maintien et son développement.