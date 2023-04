Edycem nomme son directeur technique et innovation

Un nouveau poste a été créé au sein de l’entreprise Edycem, l’activité béton du groupe Herige. En effet, afin de renforcer sa stratégie de recherche et développement, Edycem a nommé Walid Chebbi comme directeur technique et innovation.

Accompagné de son équipe de 18 collaborateurs, Walid Chebbi va pouvoir s’appuyer sur les compétences internes de l’entreprise, et puiser dans des ressources complémentaires à travers la chaire de eecherche menée avec l’école Centrale Nantes, afin de maintenir la dynamique d’innovation chère à l’entreprise.

Concrètement, l’objectif de Walid Chebbi sera de développer des solutions innovantes répondant aux besoins des clients en termes de plus-value technique et en réponse aux enjeux environnementaux. Faisant partie du Groupe d’Experts Solution Bas Carbone (AFNOR P18B), M. Chebbi participera également à la veille et à l’élaboration des nouvelles normes, faisant d’Edycem un des acteurs BPE actifs au sein de cette commission.

Tombé dans les matériaux étant petit

Walid Chebbi a occupé diverses fonctions au cours de sa carrière, mais ces dernières ont toujours gravité autour d’un élément central : le matériau. Depuis 2012, il a occupé des fonctions à responsabilité au sein d’acteurs de renommée du secteur : Cemex ou encore Saint-Gobain. Titulaire d’un doctorat en génie civil en 2016, il se passionne pour les chaînes micro et macro : le lien fondamental et vertueux entre le développement en laboratoire et le déploiement sur le terrain.

« Le béton est un matériau à la fois accessible et complexe. La lecture d’Edycem est différenciante et pionnière. Les travaux de recherche visent à anticiper les besoins futurs de nos marchés. Ce travail s’effectue à travers plusieurs étapes importantes : la recherche fondamentale, les essais en laboratoire et le transfert à l’échelle industrielle avant la mise définitive sur le marché. Nous nous distinguons par nos compétences techniques et scientifiques mais aussi par le croisement que l’on en fait avec la réalité. Nous croyons et nous nous battons pour une plus-value technique concrète », explique Walid Chebbi.

L’innovation, l’ADN d’Edycem

Le lancement par Edycem de sa chaire de recherche avec Centrale Nantes remonte à 2014. Celle-ci s’axe autour de sujets visionnaires que l’entreprise définit et pilote pour anticiper les enjeux d’aujourd’hui et de demain. Forte de son succès avec la concrétisation par exemple du lancement des bétons à empreinte carbone réduite Vitaliss en 2021, cette démarche pionnière se poursuit pour conserver ce rôle d’acteur visionnaire et engagé dans le secteur. Edycem a ainsi choisi d’effectuer les recherches sur trois grands axes :

les bétons à empreinte carbone réduite, afin d’aller encore plus loin dans sa démarche engagée Vitaliss ;

l’économie circulaire, avec le développement de solutions à base de granulats recyclés ou encore de nouveaux liants, et l’exploration de l’emploi de matériaux inertes ;

la modélisation des propriétés des bétons, notamment à travers l’intelligence artificielle. L'objectif étant de trouver des solutions pour prédire le comportement d’un béton avec des outils numériques.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Edycem