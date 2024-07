Fabrice Tomas nommé directeur du DAS Réseaux d’Atlantem

Fabrice Tomas est nommé directeur du Domaines d’Activités Stratégiques (DAS) Réseaux d’Atlantem. Ce faisant, il va pouvoir piloter au mieux le projet d’entreprise HISSER, lancé par le fabricant de menuiseries.

Richard Marchant, directeur général d’Atlantem, a dévoilé le projet d’entreprise HISSER, l’acronyme d’un socle de valeurs partagées chez Atlantem, qui signifie Humanisme, Intégrité, Sociétal, Satisfaction client, Engagement, Résultat.

À travers ce socle de valeurs partagées, l’activité menuiserie de Herige Industries affirme son rôle référent et précurseur. Il passe notamment par la création et le recrutement de nouvelles fonctions qui s’articulent autour de six Domaines d’Activités Stratégiques (DAS), dont le DAS Réseaux.

Fabrice Tomas à la tête du DAS Réseaux

Une stratégie qui s’est concrétisée en mai dernier, avec la nomination de Fabrice Tomas à sa tête. Fort de sa solide expérience dans le développement et l’animation de réseaux de menuiseries d’un groupe international, il sera le moteur de la nouvelle dynamique de l’activité.

L’ambition du nouvel homme fort du DAS Réseaux d’Atlantem est de faire de ce dernier le premier réseau en nombre d’adhérents adossé à un industriel. Pour cela, M. Tomas souhaite notamment doubler le nombre de points de vente Solabaie, qui devrait passer de 150 à 300 d’ici 2028. Ce maillage territorial renforcé va accroître la proximité et la notoriété du réseau auprès du grand public.

Batimat marquera le point de départ d’une large campagne de recrutement au cours d’une journée dédiée. L’accent sera mis sur l’accompagnement des adhérents historiques et nouveaux : formations pour les partenaires (management, commerce, produits…), nouvelles campagnes promotionnelles, et kits de communication.

Par ailleurs, Fabrice Tomas travaille également sur un nouveau concept de showroom. Ce projet a pour objectif de mettre en avant le savoir-faire d’Atlantem, et de la palette de services proposés aux clients du fabricant.

« La fidélisation et le recrutement de nouveaux adhérents passeront par une refonte des services que nous proposons. Nous allons notamment les accompagner dans leur communication digitale, par exemple, sur les réseaux sociaux. Pour renforcer la notoriété et l’image de nos marques, nous envisageons également une nouvelle campagne de promotion audiovisuelle », annonce M. Tomas.

« Que ce soit un coulissant, une porte d’entrée, un volet roulant, un volet battant, une porte de garage, un portail ou une clôture, nous avons fait une offre complète qui répond à 100 % de la demande du client. C’est l’ensemble de cette offre qui sera proposé au sein des points de vente et de leurs showrooms, qui vont être totalement repensés. Notre objectif est de faire vivre une expérience immersive à nos visiteurs qui pourront, seuls, avec leur artisan ou encore leur architecte, se projeter dans leur intérieur avec nos produits. Proposer un service de qualité à nos clients est primordial », conclut le directeur du DAS Réseaux.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Atlantem